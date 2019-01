Pravi je trenutak za čišćenje, ali ono iznutra

​Iako bi odluke u smislu rješavanja nepotrebnog trebalo da donosimo svakodnevno, a ne da započinjemo sa nekim velikim ciljevima jednog ponedjeljka ili prvog u mjesecu ili na primjer s početkom nove godine, neka vam to prođe ovaj put.

Nikada nije kasno, a s obzirom na to da smo upravo ušli u novu godinu, to je odličan trenutak koji možete okrenuti u svoju korist i krenuti već danas s nekim životnim promjenama koje će vas učiniti boljima i ljepšima iznutra, zadovoljnijima, ali i uspješnijima. Da biste to postigli, ustaljene navike koje vam ne donose dobro, morate mijenjati, kako biste se osjećali bolje u svojoj koži i uživali u životu.