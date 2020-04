Premijerka Škotske se sama ošišala

Nikola Sterdžon, premijerka Škotske, odlučila je da sama sebi napravi frizuru, pošto saloni ne rade zbog epidemije korona virusa.

Njen suprug je na Tviteru objavio fotografiju na kojoj se vidi kako Nikola pokušava samu sebe da ošiša, a potom je uslikao i kako muti farbu da bi se ofarbala.

Ovaj njen potez izazvao je pozitivnu reakciju javnosti, prenosi Telegraf.

Desperate for a shot of the scissors, but seemingly I’m not to be trusted pic.twitter.com/o6X1JAr8RK