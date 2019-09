Preminuo poslije seksa na službenom putu, poslodavac plaća odštetu

​Čovjek koji je na službenom putu preminuo usljed srčanog udara, poslije seksualnog odnosa sa, za javnost nepoznatom ženom, žrtva je čijoj porodici pripada odšteta na teret poslodavca, odluka je francuskog suda.

Preminuli je bio inženjer i radio je u centralnom dijelu Francuske na poslovima u željezničkoj kompaniji TSO, prenosi RTS, a piše dailymail.co.uk.

Februara 2013. godine, proveo je noć sa ženom u hotelu u mjestu Men sur Loar, nakon čega je u sobi pronađen mrtav.

Vlasti Francuske smatraju da je riječ o nesreći na službenom putu, zbog čega porodica preminulog treba da dobije odštetu od poslodavca.

To znači da će uži članovi porodice preminulog mjesečno dobijati sumu do 80 odsto iznosa njegove plate, sve do godine u kojoj bi preminuli bio penzionisan.

Godine 2016, sud je, razmatrajući slučaj, iznio mišljenje da je seks dio normalnog života kao što su to na primjer, tuširanje i jelo.

Poslodavac se na odluku suda žalio, ali su argumenti kompanije odbijeni kao neprihvatljivi.

Predstavnici poslodavca su tvrdili da njihov zaposleni nije izvršavao profesionalne dužnosti kad je u hotelsku sobu doveo nepoznatu ženu.

Međutim, sud je zaključio da je poslodavac odgovoran za svaku nesreću koja se dogodi na službenom putu, jer prema zakonu, zaposleni tokom puta ima pravo na zaštitu, nezavisno od okolnosti.