Preživio pad aviona pa izbjegao smrt u čeljustima kita

Kada se Majkl Pakard, ronilac na jastoge, našao u utrobi grbavog kita, bio je uvjeren da je došlo njegovo vrijeme. Ali baš dok je razmišljao o onome što je pretpostavljao da su njegove posljednje misli, kit se odlučio protiv toga i ispljunuo ga.

Pakard je uspio otplivati na sigurno nakon incidenta koji se dogodio u junu 2021. Od tada je dao niz intervjua o epizodi koja prkosi smrti. "Bio sam zarobljen oko 30-40 sekundi. Da, bio sam gotovo uvjeren da ću umrijeti tog dana", rekao je na Redditovoj sekciji "Ask Me Anything".

"Odjednom sam osjetio veliki udar i sljedeće što sam vidio bilo je potpuno crnilo. Mogao sam osjetiti da se krećem i mogao sam osjetiti kako kit stiska mišiće u ustima", rekao je u odvojenom intervjuu za "Cape Cod Times" dnevnik.

Majkl je tada imao 56 godina i prvo je mislio da je unutar velike bijele psine. Međutim, nije mogao osjetiti zube i nije pretrpio nikakve očigledne rane, a sinulo mu je da je situacija daleko više biblijska od toga.

"Bio sam potpuno unutra, bilo je potpuno crno. Pomislio sam u sebi, 'nema šanse da izađem odavde. Gotov sam, mrtav sam.' Sve o čemu sam mogao misliti bili su moji dječaci - oni imaju 12 i 15 godina", objasnio je Pakard.

Stručnjaci smatraju da je incident vjerovatno bila čudna nezgoda te da grbavi kitovi nisu agresivni prema ljudima. To ih stavlja u drugu kategoriju u odnosu na orke (kitove ubice).

Juke Robins, direktor studija o grbavim kitovima u Centru za obalne studije u Provinstaunu, rekao je: "Na temelju onoga što je opisano, ovo bi morala biti greška i nezgoda od strane grbavog kita."

Potom je dodao:

"Kad grbavi kit otvori usta da bi se hranio, izdigne se poput padobrana, blokirajući životinjin pogled prema naprijed, zbog čega se mnogi zapetljaju u ribolovačku opremu ustima i čeljustima", rekao je Robins.

To čak nije ni prvi Pakardov susret sa smrću. Ronilac je u čudesnim okolnostima uspio preživjeti i pad aviona u Kostariki 2001. godine. U nesreći, u kojoj su poginule tri osobe, Majkl je zadobio "teške povrijede lica i višestruke lomove kostiju u rukama i nogama", prema dopisu "Cape Cod Timesa" iz 2001. godine.

Doktor koji je liječio preživjele rekao je za "Associated Press": "Oni ne bi preživjeli još jednu noć na tom mjestu."

Što se tiče bijega od kita; Pakard nije pretrpio ozbiljne povrijede, rekavši za Reddit da je ostao s "oštećenjem mekog tkiva, ništa ozbiljno", prenosi "Indy100".