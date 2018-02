Preživio smrtonosnu injekciju - slijedi novi pokušaj?

Dojl Li Ham /61/, zatvorenik iz Alabame, preživio je smaknuće i sada bi Vrhovni sud mogao da odluči da li će ponovo biti podvrgnut smrtonosnoj injekciji ili osuđen na doživotni zatvor.

Hamu su pola sata bezuspješno pokušavali da pronađu venu u koju bi ubrizgali otrov iz injekcije.

Osuđenik se bori sa karcinomom i hepatitisom, a nekada je koristio i drogu, pa su mu vene veoma oštećene, novodi njegov advokat i upozorava da na taj način ne može biti izvršena egzekucija nad Hamom.

"Oni su radili kao mesari - moj klijent je trpio strašan bol", tvrdi Hamov advokat.

Doc examines Doyle Lee Hamm, whose lethal injection was aborted when team could not access vein. Lawyer @BernardHarcourt says what they found was horrific. https://t.co/76dgI1qId8

Ham je osuđen prije 31 godinu, jer je tokom oružane pljačke ubio Patrika Kaningema, koji je radio noćnu smjenu u motelu.

Priznao je sve policiji, nakon što su dva njegova pomagača u pljački svjedočila protiv njega u zamjenu za manju kaznu.

Američki advokat DŽenifer Elis kaže da postoji mogućnost da zatvorenik opet bude podvrgnut pogubljenju, ako preživi prvu egzekuciju.

"Država će tražiti da opet sprovede smaknuće, a advokat će tvrditi da bi to bilo okrutno i neobično. Slučaj može dospjeti do Vrhovnog suda", navodi ona.

Ali, bez obzira na odluku Suda, lice ne može biti oslobođeno. Ako Sud odluči da Ham smije živjeti, smrtna kazna će biti preinačena u doživotni zatvor.

UPDATE #DoyleHamm: "This was torture. The federal courts and the governor of Alabama have just invented ‘wrongful execution.’" Headed back into Holman Prison tomorrow, Sunday, with Dr. Mark Heath to document the botched execution for the US district judge: https://t.co/hA9gr9lBKH pic.twitter.com/2ajcjkbAsX