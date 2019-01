Prije tri godine, dječak sa slike dirnuo je cijeli svijet: Ovako izgleda danas

Prije tri godine Anja Ringren Loven, žena iz Danske koja se bavi humanitarnim radom, je spasila dječaka iz Nigerije optuženog za vještičarenje, kojeg su roditelji ostavili da na ulici umre od gladi i žeđi. Mališan je preživljavao hraneći se otpacima i smećem koje je pronalazio na ulici. Nakon što ga je pronašla, Anja je rekla da je dječak bio u strašnom stanju, s tijelom punim crva i parazita, a nije mogao stajati na nogama.

Kad ga je našla dala mu je da jede, pije, zamotala ga u ćebe i odvela na liječenje u bolnicu. Dva dana nakon što je uputila apel putem interneta za pomoć oko računa za liječenje dječaka koji je dobio ime Houp, iz čitavog svijeta je primila donacije u vrijednosti od 2 miliona dolara.

Anja vodi sirotište za takozvanu "vještičiju decu" u Nigeriji. U nekim afričkim plemenima i danas se vjeruje da su neka djeca najveći krivci za siromaštvo u porodici, pa ih označavaju nepodobnim i izbacuju iz društva.

Nakon spasavanja Houpa, Anja svake godine rekreira fotografiju snimljenu prilikom pronalaska dječaka - kada mu je dala keks i vodu iz boce, a takvu je sliku objavila i ove godine tačno na godišnjicu da bi se vidjelo koliko je napredovao od tada.

"Danas je tačno tri godine otkako je svijet vidio strašnu fotografiju dečaka Houpa kad sam ga pronašla više mrtvog nego živog. Prije dvije godine, 30. januara, svijet je saznao za praznoverje. Ne ono praznovjerje koje nam je poznato iz vlastitih uvjerenja ili iz filmova, već ono koje ubija na hiljade nevine djece svake godine. Ne radi se samo o ubistvima, već i o mučenju djece na najvarvarskije načine koje možete zamisliti, sve dok im smrt ne olakša patnje. Nisam bila sama tog dana. Nisam samo ja spasila Houpa. Spasili su ga i Dejvid Emanuel Umem, Nsidibe Orok i cijeli naš tim. Ja nisam, niti ću ikad biti spasitelj afričke dece. Samo sam čovjek i činim ono što mi se čini ispravnim", navela je Loven u objavi.

Ipak, željela je da skrene pažnju i na činjenicu da je Houp izuzetno napredovao.

"Danas je Houp snažan i zdrav dječak s nevjerovatnim samopouzdanjem. Veoma je inteligentan i voli da ide u školu. Zanima ga život. Zaista želi da nauči nešto novo svakog dana. Zna da pravi igračke i da izmisli igre ni iz čega. Ima tako razvijenu maštu. Hrabar je i ničega se ne plaši. Bez sumnje mogu da kažem da je dan kada smo ga našli prije 3 godine - prošlost. Njegov oporavak je nevjerovatan. Kada su okruženi samo ljubavlju, brigom i zaštitom, čak i najranjiviji i najbolesniji se oporave. Nije lako raditi s djecom koja su bila mučena i zlostavljana od strane cijele zajednice. Ja spašavam djecu, no to je zapravo najlakši dio. Ono što dolazi kasnije mnogo je teže. Oporavak slomljenih srca, slomljenog duha, samopouzdanja, sve to kod djece koja su ranjiva, koja su vidjela smrt, to je najteži posao na svijetu. To zahtjeva veliku žrtvu i stavljanje vlastitih potreba sa strane. Tada više niste centar svog svemira. Rad s takvom djecom je najteža, ali i najbolja stvar na svijetu. Houp je danas ovde zbog osoblja organizacije 'Land of Hope'. Oni su pravi heroji ove priče. Nadam se da će jednog dana nigerijska vlada osigurati izvršenje pravde za sve one koji muče i ubijaju djecu zbog glupih praznovjerja uzrokovanih neznanjem, vjerom, siromaštvom i korupcijom. Uvijek ću se pitati zašto međunarodna zajednica zatvara oči kada je riječ o ubistvima toliko nevine dece!", napisala je Loven, a onda dodala poruku samo za Houpa.

"Mom Houpiju: Uvek ću te voljeti. Ovo je posljednji put kad se ovako fotografišemo. Znam da ti se to sviđa, ali već sam pokazala svijetu da si ti šampion. Više ti nije potrebna moja zaštita. Snažan si i znam da ćeš uskoro osvojiti svijet, a ja ću navijati za tebe!", napisala je na Fejsbuku, piše "Jutarnji list".