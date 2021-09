Prijedorčanka Mladena Stupar kozje mlijeko pretvara u zdrave sapune

Samostalan rad je stvorio čovjeka i sve njegove sposobnosti, kao što je on tvorac civilizacije i uopšte uslov svakog razvitka.

Usluge dobronamjernih naših spasitelja su naši protivnici. Pravu uslugu nam u stvari čine samo oni koji su nam, umjesto pomoći, pružili priliku da sami sebi pomognemo. Bez samopomoći nema pomoći, kazuje mudra misao nepoznatog autora o ljudskom radu.

A Prijedorčanka Mladena Stupar, kako kaže, istražujući nešto sasvim drugo na internetu, slučajno je naišla na prikaz postupka izrade domaćih sapuna, odnosno sapuna od isključivo prirodnih sastojaka.

"Doslovno mi je iskočilo pred očima. Dotad mi je sve što je u vezi sa sapunima bilo potpuno nepoznato, ali sam u trenutku osjetila znatiželju i odlučila da vidim o čemu se radi. Toliko mi je sve što sam vidjela bilo interesantno, posebno činjenica da svi zapravo možemo napraviti sapun sami. Pogledala sam i šta mi je od sastojaka potrebno da bih napravila domaći, prirodni sapun i odlučila da se okušam u tome", priča na početku razgovora za "Nezavisne" Mladena.

Po zvanju ova mlada žena je diplomirani sanitarni inženjer, supruga je i majka dva sina, a iako je rođena bez jedne podlaktice, nakon studija dugo je razmišljala da pokrene svoj posao - prije dvije godine konkurisala je za Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina Zavoda za zapošljavanje RS i dobila 11.000 KM za samozapošljavanje.

"Od samog početka, odnosno od trenutka kad sam počela pribavljati sirovine za prvi sapun, prošle su četiri godine. Nisam žurila, polako sam istraživala i savladavala samu izradu. Iskreno, imala sam cilj da od toga napravim posao, odnosno da mi izrada sapuna bude izvor prihoda. Uglavnom je ljudima ovo hobi, ali meni je trebao moj biznis", priča vrijedna žena koja je od podsticaja otvorila radionicu i registrovala se kao domaći proizvođač po imenom "SEKA soap".

A kada je riječ o sirovinama potrebnim da bi jedan sapun dobio konačni oblik, Mladena koristi kozje mlijeko, koje hrani kožu, čini je hidriranom i mekanom te djeluje protivupalno, i ljekovite trave te druge prirodne sastojke - mlijeko daju koze koje pasu na plodnim obalama Sane, a aromatično bilje raste na osunčanim padinama moćne Kozare.

"Kozje mlijeko otkupljujemo od lokalnog proizvođača, jer, nažalost, još nemamo svoje koze, ali zasad nam i ovako odgovara. Biljke su iz našeg vrta, polako širimo broj zasada", objašnjava Mladena.

A kada se spoje organsko kozje mlijeko sa kukuruznim brašnom, ruzmarinom, aktivnim ugljenom, lavandom, djevičanskim maslinovim uljem, kurkumom, mentom, kantarionom, nevenom te koprivom, nastaju brojni mirisni proizvodi, a Mladenu smo pitali kako teče proces izrade sapuna.

"Da bi se dobio finalni proizvod, potrebna su i dva mjeseca. Proces izrade sastoji se iz nekoliko faza - vaganje sirovina, sjedinjavanje, miješanje i izlijevanje u kalup, a nakon određenog vremena slijedi rezanje, pečatiranje, odlaganje na sušenje i opet nakon određenog vremena pakovanje", pripovijeda ova samouka žena, koja u radu veliku pomoć i podršku ima od članova porodice.

Ovako dobijene sapune u maloj porodičnoj radionici Stupari šalju na Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da bi prošli sve potrebne analize, jer im je na prvom mjestu kvalitet, odnosno bezbjednost kupaca koji koriste sapune.

Pored kvaliteta, sam brend, ali i sapune krase zanimljivi nazivi - filip, jakša, marta i louise, a iz radionice su izašli i sapuni blanka, sara, sofija i viktor.

"Moj nadimak je oduvijek bio Seka, tako da, što se tiče naziva brenda, nije bilo dileme. Zatim, kako sam u ponudu uvela različite sapune, javila se potreba za novim nazivima. Tu je malo bilo dileme, a onda sam došla na ideju, pošto sam počela sa ličnim imenom, odnosno nadimkom, da tako i nastavim. Tako da su prva četiri sapuna dobila ime po mojim sinovima i kćerkicama mog brata, a ostala imena su jednostavno imena koja su meni draga", priča ova kreativka.

Pored zanimljivih naziva sapuna, i njihov vizuelni identitet je takođe nesvakidašnji - inspirisan radom Aleksandra Rodčenka, umjetnika i dizajnera, koji je obilježio rusku avangardu 20. vijeka. Ne treba zaboraviti ni pakovanja u vidu platnenih torbica, što je svakako važan dio prezentacije proizvoda.

"Dizajn ambalaže uradio je moj brat, inače vizuelni umjetnik, i stvarno je pun pogodak. A kao što rekoh na početku priče, prilikom istraživanja šta bih mogla da radim, prije nego što sam naišla na ideju o izradi sapuna, tu su bili pokloni. Htjela sam praviti nešto što bi se poklanjalo. Tako sam osmislila tu platnenu torbicu, odnosno džak za sapun, i on se odlično uklapa u cijeli dizajn", objašnjava Mladena.

Ženu koja se hrabro upustila u posao koji joj je bio nepoznanica pitali smo imaju li ljudi na našim prostorima razvijenu svijest o značaju prirodnih proizvoda za zdravlje uopšteno, pa tako i kada su u pitanju i prirodno proizvedeni sapuni, te ima li onih koji sapun neće da kupe jer imaju odbojnost prema kozjem mlijeku.

"Nažalost, mislim da ta svijest još nije dovoljno razvijena, ali i oni koji su svjesni važnosti prirodnih proizvoda često nisu u mogućnost sebi da priušte takav proizvod. Ljudi pitaju za miris ili pomirišu sapune, pa im bude čudno što ne mirišu atraktivno, ali u svoje sapune ne stavljam sintetičke dodatke, jer prava svrha sapuna nije da mirišu, nego da čiste kožu", navodi Mladena i dodaje da se ljudi često iznenade uz opaske: "Sapun od kozjeg mlijeka!?", "Čuj to!", "A kako to?!", ali da su to simpatične situacije koje se rado pamte.

Kada su planovi za budućnost u pitanju, Mladena kazuje da ih je mnogo i da uskoro počinje sa njihovom realizacijom.

"U planu su neki novi, veganski sapuni, baš zbog ljudi koje smo prethodno spominjali, odnosno onih koji imaju odbojnost prema kozjem mlijeku. Neke sapune ću možda i da izbacim iz ponude. Vidjeću, pred nama su i novogodišnji praznici pa se treba pripremiti i za tu priliku. Uglavnom, biće noviteta", navodi samouka žena i dodaje da i dalje, nažalost, Stupari sapune nisu zaštitili kao svoj brend, ali da se nada da će se i to uskoro desiti.

Sapune koje Mladenine spretne ruke stvore moguće je vidjeti i poručiti preko Facebook stranice SEKA soap i Instagram profila sekasoap te dobiti sve informacije u vezi sa prodajnim mjestima na kojima se sapuni mogu kupiti, ali o njihovim cijenama.

Mlada žena koja je hrabro krenula u poslovne pohode potvrda je izreke sa početka priče i dokaz da je samostalan rad zaista stvorio čovjeka i sve njegove sposobnosti te da bez samopomoći nema pomoći.

Sastav sapuna i namjena

FILIP

* Kozje mlijeko, kukuruzno brašno, eterično ulje ruzmarina

* Odstranjuje mrtve ćelije i podstiče cirkulaciju kože

JAKŠA

* Kozje mlijeko, aktivni ugljen

* Preporučuje se njezi kože sklonoj mitiserima i bubuljicama

MARTA

* Kozje mlijeko, sušeni lavanda i ruzmarin, eterično ulje lavande

* Regeneriše, umiruje i dezinfikuje kožu

LOUISE

* Kozje mlijeko, ekstradjevičansko maslinovo ulje

* Brojne su blagodeti maslinovog ulja za kožu lica i tijela

BLANKA

* Kozje mlijeko i kurkuma

* Pomaže kod nesavršenog tena i fleka na koži

SARA

* Kozje mlijeko i menta

* Menta djeluje antibakterijski, antivirusno, antiseptički, analgetski i umirujuće

SOFIJA

* Kozje mlijeko i sušeni kantarion i neven

* Mješavina mlijeka i nevena djeluje protivupalno

VIKTOR

* Kozje mlijeko, sušena koprive i ruzmarin, eterično ulja ruzmarina

* Kombinacija sastojaka stimuliše cirkulaciju i potpomaže rast kose