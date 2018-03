Princeza koja je pobila sve koji su joj govorili da se uda

U drevnoj Rusiji, princ Igor i princeza OIga bili su primjer moćnog para - Igor zvan "Mudri" je bio sin Rjurika, osnivača Rusije, a Olga je u cijelom kraljevstvu bila poznata kao "ljepotica Olga".

On je pokorio plemena Ugliča, Drevljana i Pečenega. Preduzeo je dva pohoda protiv Bizanta 941. i 944. i opsjedao je Carigrad. Neuspješno ratovanje sa Bizantom okončao je trgovinskim ugovorom 944. Proces feudalizacije je ubrzan u Kijevskoj Rusiji u njegovo doba, ali su uslijedile i prateće pobune zbog visokih dadžbina (poluđe).

Pobunu su podigli Drevljani. U obračunu sa njima Igor je zarobljen i ubijen 945. Olga je bila shrvana. Njena tuga je bila toliko velika da kad god joj je neko predložio da se ponovno uda, završio je mrtav.

Ona nije bila sama, od Igora joj je ostao trogodišnji sin Svjatoslav.

Dok im je Igorova krv još bila svježa na rukama, Drevljani su Olgi poslali poruku u kojoj su napisali da je Igor bio poput vuka koji uništava sve pred sobom, ali da nju smatraju dobrom te bi najbolje bilo da se uda za njihovog princa Mala. Oni su tako pokušali da odigraju ulogu Kupida s namjerom da steknu kontrolu nad cijelim kraljevstvom. Ali, Olga je imala druge planove s ljudima koji joj predlažu brak.

Rekla im je da je njihova bračna ponuda upravo to što bi željela te kako bi htjela da im iskaže poštovanje pred narodom Kijeva tako da ih sve preveze u jednom brodu, da ih ljudi vide i pozdrave. Ali, kad je do toga došlo, njeni ljudi su cijeli brod ispustili u rov i žive ih zakopali. Ipak, to nije bio kraj, Olgina osveta je tek započela. Nakon toga je Drevljanima poslala poruku: "Ako stvarno želite moju prisutnost, pošaljite mi svoje najuglednije muškarce za pratnju kako bi mogla da dođem kod vašeg princa s dostojnom časti ".

Nakon što su dobili njenu poruku, Drevljani su napravili upravo to. Kada su muškarci stigli u Kijev, Olga ih je dočekala s osmijehom na licu te im ponudila uživanje u termama (kao što je bio običaj u to vrijeme). Iskoristili su njenu ponudu, ali nakon što su svi ušli, naredila je da se vrata zaključaju te cijelo mjesto zapalila. Ponovo se javila Drevljanima, zahtijevajući od njih velike količine medovače te da pripreme njenom suprugu veliku sahranu kako bi joj se na taj način izvinili za njegovu smrt. Naivni Drevljani su opet poslušali, a Olga se tokom počasti ponašala normalno i toplo, pa su se prebrzo opustili.

Na gozbi poslije sahrane, pričekala je da se svi napiju i onda je iskoristila njihovu nepažnju - u jednom trenutku je naredila svim svojim vojnicima da ih nespremne zakolju. U svom posljednjom činu pobune protiv Drevljana, poručila im je da su obvezni da plaćaju porez u obliku ptica. Oni su poslušali te prikupili sve ptice i darovali ih Olgi. Ona ih je primila te na nogu svake ptice privezala komad tkanine umočen u sumpor. Kad je pala noć, stanovnici su zapalili svoje baklje zbog svjetla. Znajući da će ptice odletjeti nazad svojim vlasnicima u grad čim ih pusti, postavila je uz njih baklje. Sumpor, baklje i tkanina započeli su požar u kojem je izgorio cijeli grad.

U svakom slučaju, princeza Olga primjer je stare izreke - "nema do ženske osvete!"

(Express.hr)