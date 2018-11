Prnjavorčanin otišao u Angolu da radi, pa se zaljubio

PRNJAVOR - Prije tri godine životni put odveo je Prnjavorčanina Duška Milankovića u jugozapadnu Afriku, tačnije u Angolu. Otišao je trbuhom za kruhom, ali je boraveći u Angoli shvatio kako su ljudi i sa malo srećni.

Milanković trenutno boravi na jednom angloskom ostrvu u Atlanskom okenau, u mjestu Musulo, gdje radi na gradilištu montažnih kuća. Na daleki put u Afriku krenuo je posredstvom bijeljinske firme.

“Kada sam prije četiri godine upoznao vlasnika firme iz Bijeljine čuo sam da je jedna od destanacija na koju se ide raditi Angola. Djelovalo mi je zanimljivo, a nakon nekoliko mjeseci i sam se našao u Angoli, gdje sam ostao do danas”, kaže Milanković.

Prvi susret sa nepoznatom državom itekako mu je bio zanimljiv. Premda su ljudi prepuni predrasuda kada su u pitanju afričke države, za Milankovića mjesta za predrasude nema.

“Po dolasku u Angolu u početku sam posmatrao stanovništvo, stil i način života, doimio mi se Atlanski okean, kao i nisko afričko drveće sa širokim krošnjama. Takođe prvi susret sa sparnom tropskom klimom će mi ostati u posebnom sjećanju”.

U Angolu je kaže otišao da zaradi novac, a onda je shvatio da su tamo ljudi srećniji iako imaju manje, nego što je on imao prije nego što je došao u Afriku. Mnogim stvarima bio je pozitivno iznenađen, ali nekim i negativno.

“Iznenađen sam odnosom bijelaca prema crncima, crnci su ovdje još uvijek građani drugog reda. Bijelci ne žele da se miješaju sa crncima, a kolika je razlika svjedoči i to da prilikom ručka sjede za odvojenim stolovima. Stanovništvo je uglavnom nepismeno, žene rade do odmakle faze trudnoće i uglavnom same odgajaju djecu. Glavni angolski grad Luanda prepun je nevjerovatno bogatih, ali i mnogo siromašnih ljudi, gdje se u razmaku 300 metara mogu vidjeti vile bogataša, ali i kućice od slame u kojima žive siromašni”, priča Milanković.

U Angoli upozano i ljubav

U Angolu je otišao u potrazi za zaradom, a potom se i zaljubio. Nalazi se kaže u ozbiljnoj vezi, a u skorijoj budućnosti namjerava da svoju angolsku djevojku dovede u Prnjavor.

“Puno toga lijepog me veže za Angolu, a najljepše je to što sam se zaljubio. Moja djevojka ima veliku želju da posjeti Prnjavor, pa ćemo vidjeti, možda uskoro i dođemo zajedno”, poručio je Milanković, te dodao kako su djevojke u Angoli jako ljubazne, bez predrasuda.

