Prodaje se bik Medonja, može i zamjena za džip, kamion, traktor

Dvije posljednje Grmečke koride na Popovića brdu kod Oštre Luke i dvije uzastopne pobjede bika Medonje koji je svom vlasniku, pedesetogodišnjem Jovici Štikovcu iz Budimlić Japre donio prelazni pehar Koridorskog saveza RS uz zasluženo prvo mjesto. Doduše ovogodišnja 248. Grmečka korida bila je bez publike zbog pandemije korone i bila je simbolična, kako bi se nastavila tradicija bodljavine bikova na ovom mjestu.

Ali zato simbolična nije bila Medonjina pobjeda. Osmogodišnji bik, težak preko tone, prezicinije 1.140 kilograma, “oduvao” je svog protivnika bika Bikana, vlasnika Milana Galića iz Mrkonjić Grada. Jovica Štikovac kaže da je Medonja do sad imao 15 borbi i da je na ovoj uspješno odbranio prošlogodišnju titulu, a osvajača titule, bika Medonju je pohvalio i gazda protivničkog bika rekavši da je ponio titulu zasluženo.

No, da pobjednicima uvijek ne cvjetaju ruže, bar kad je riječ o ovim našim prostorima, pokazaće nastavak ove priče. Naime, Medonjin vlasnik Jovica odlazi na rad u Sloveniju, da vozi kamion, jer ovdje za njega, kako kaže nema posla, a ni dobre zarade.

"Ne bavim se politikom, ne zanima me, odrastao sam u Titovo vrijeme. Čovjek sam koji je naslijedio neke moralne vrijednosti svog pokojnog oca koji je bio policajac. Nepravda me vrijeđa i ne mogu da je podnesem, i ponašenje pojednih ljudi, ovdje u Prijedoru ali i u RS. Zato sam, između ostalog i donio odluku da odem, mada sam ranije bio protiv toga i bunio se protiv onih koji su govorili da će otići", priča Štikovac.

Dodaje da mu godine ne dozvojavaju da ćuti i da trpi, kao i da je neko ko ne želi da hoda pogrbljen.

"Zato i hoću da idem, jer će me to i psihički rasteretiti od ovog stanja. Bogu hvala posla se nikad nisam plašio, zarade je bilo za one koji hoće da rade, ali ne mogu više… I zato podržavam sve one koji hoće da odu i stojim im i na usluzi, konkretno kad je u pitanju Slovenija gdje ja idem. Mogu da mi se jave, ukoliko budem u mogućnosti da im pomognem rado ću to učiniti. Možda zvuči ružno kad to kažem, ali mislim da ovdje života nema". kaže Štikovac koji se uz poslove i humanitarni rad bavio i uzgojem bikova.

Kralj koride kod njega je nepune četiri godine.

"Od tih 15 borbi samo je dvije izgubio. Trenutno je šamipon RS u teškoj kategoriji i dvostruki šampion Grmečke koride", kaže s ponosom Štikovac koji nažalost zbog pečalbe u Sloveniji mora svog Medonju prodati.

"Medonju prodajem samo zato što nemam kod koga da ga ostavim. Da ga neko pazi i hrani. I da se brine o njemu. On je bik u najboljim godinama, miran, odličan za saradnju, za trening, “tvrd” bik.. I šteta bi bilo da se ne koristi u borbama, jer može mnogo tog da pokaže. Tri bika sam prodao, a Medonju ostavio kod jednog drugara u Mrkonjiću, a to je već problem jer svakih 15-tak dana moram tamo, da odvezem hranu. Tako da sam odlučio da ga prodam", kaže Štikovac i objašnjava zašto je u oglasu ponudio da Medonju može mijenjati i za dobrog džipa, kamion, traktor … ukoliko se para nema.

"Pa zato što kod nas generalno para nema. Zato i može zamjena za bilo šta, što ne traži neku posebnu njegu ili hranu, nešto što će se kasnije prodati. Iskreno mi je žao i meni, mojim sinovima i unuku što ćemo se rastati od Medonje, jer svi ga volimo ali situacija je takva kakva jeste. Nemam izbora", kaže Jovica koji ima samo jedan uslov.

Medonju će prodati ili mijenjati samo s onim koji će o njemu brinuti na isti ili bolji način nego on.

