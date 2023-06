Profesor dobio trimer od maturanata: Poklon kao kec na desetku (VIDEO)

LJUBUŠKI - Poklon koji je profesor Pavo Brkić dobio, sigurno bi ušao na listu 10 najoriginalnijih, a svojih učenika sjećaće se dok je živ.

Naime, maturanti Srednje strukovne škole Ruđera Boškovića iz Ljubuškog su svom razredniku kojih ih je vodio četiri godine poklonili trimer, a upaljenog su ga unijeli direktno na plesni podijum maturske zabave.

"Oni su meni odjednom svi otišli s podija, i dolaze noseći upaljen trimer, kao da kose. Stvarno su me iznenadili. Dali su mi ga tako upaljenog, ja nisam znao na šta će to otići", ispričao je profesor Brkić za Agroklub, dodavši kako je ovo jedna specifična generacija.

Profesor na TikToku

Otprilike je sada, kada učenici više nisu pod njegovim nadzorom, kako navodi, očekivao da će s trimerom u ruci završiti na nekoj od društvenih mreža, a kako je TikTok trenutno najpopularniji među mladima, upravo je tu video i osvanuo.

Primijetio je, kaže u šali, da muzičkom podlogom, nisu svi oduševljeni, no on nije imao uticaja na to.

Ali, čini se da muzika nije slučajno izabrana jer je među mladima trend da od postojećih prave nove stihove pa je tako dio pjesme "Daleko si", postao "dale kosi" ili kako bi Z generacija objasnila – ko je razumio, shvatiće.

Oni koji ga poznaju, kažu da je najbolji profesor matematike, a on inače predaje više stručnih predmeta u školi. Posljednja generacija koju je izveo stekla je zvanje tehničara za mehatroniku, pojašnjava, navodeći da je riječ o kombinaciji mašinstva, elektrotehnike i informatike.

Pokosio njivu kraj vikendice

Poklon koji je dobio na oproštajnoj zabavi već je upotrijebio i to za košenje trave oko vikendice na selu. Riječ je, kaže, o parceli od 300 kvadrata koju koristi kao tenisko igralište, a na kojoj se nekada uzgajao duvan, koji je u Ljubuškom othranio mnoge generacije, pa tako i njega i njegove sestre.

"Sve je nas iškolovao duvan, imali smo dosta loze, pa smo prodavali vino i rakiju. Duhan smo otkupljivali, radili smo maksimalno 30.000 struka, to je nas prehranilo. Nadam se da će male sredine opet tako nešto dobiti. Ja imam paradajz, paprike, pomalo uzgajam kod vikendice, tu mi je odmor za dušu i tu igram i tenis", priča Pavo.

Upravo je improvizovani teniski teren trebalo pokositi, pa profesor nagađa da je priča stigla i do njegovih učenika te su se tako odlučili za originalni poklon.

"Naš je grad mali, to se brzo sazna. I meni je to baš bilo potrebno, jako je dobar stroj. Baš su pogodili, nemam šta kriti", oduševljeno priča.

Dodao je da se tolika fama digla oko poklona da su ga, osim iz regiona, zvali čak i iz Los Anđelesa poznanici, koji su ga prepoznali na TikToku.

Posebna generacija

A, sami učenici su, dodaje, posebna generacija, ali uspjehom ne najbolja koju je izveo. Prethodna je, kaže, bila najbolja od kako predaje, a ova je u prve dvije godine bila najbolji razred u školi, a onda su – izmakli kontroli i popustili s učenjem.

No, nada se da će mnogi nastaviti nizati uspjehe na fakultetima, kako BiH tako i EU.

"Ova generacija ima nešto posebno, umjetničko, čisto fajtersko, što ja zaista cijenim. Poklon je zaista bio kao kec na desetku", navodi on

Ističe da on ima i emotivnu dimenziju jer su učenici ponovo počeli ukazivati poštovanje svojim profesorima.

Nada se, dodaje na kraju vrlo emotivno, da će prosvjetnim radnicima vratiti njihov dignitet, jer su mnogi počeli da ih podcjenjuju, odnosno prestali da ih vrednuju.