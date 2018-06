Progovorila ljubavnica najpoznatijeg narko bosa u istoriji: Voljeni Pablo, mrski Eskobar

Pablo Eskobar je spadao u sedam najbogatijih ljudi na svijetu. Njegova imperija nasilja kontrolisala je 80 odsto svjetskog kokaina, a tada najpoznatija žena u Južnoj Americi Virdžinija Valjeho je bila njegova ljubavnica.

Kada je šef narkomafije Pablo Eskobar sreo lijepu TV novinarku Virdžiniju Valjeho, među njima se rodila ljubav.

"Zbog Pabla sam izgubila razum, a on je zbog mene izgubio glavu, čovjek koga juri policija i žena koju proganjaju mediji, ali koji se vole i potrebni su jedni drugome uprkos bolu zbog razdvojenosti, njegovim zločinima i grijesima", napisala je Virdžinija u knjizi "Voljeni Pablo, mrski Eskobar".

Ona je s najboljeg mjesta posmatrala put svog oženjenog ljubavnika od političara u usponu, koga su siromašni obožavali, do očajnog paranoičnog bjegunca i najtraženijeg kriminalca na svijetu sve do smrti pod kišom metaka.

Eskobar je organizovao podmetanje bombe u avion u kome je poginulo 107 osoba, ubistva tri predsjednička kandidata, nekoliko desetina sudija, novinara i političara. U bombaškim napadima su poginule i stotine nevinih civila.

Međutim, u rodnoj Kolumbiji, siromašni su od njega napravili idola, jer im je gradio kuće, puteve, stadione i zaposlio hiljade njih.

Kada je upoznao Virdžiniju 1982. bio je mladi kongresmen koji se nadao visokom političkom položaju, a izvor njegovog bogatstva i dalje je bio misterija. Tek kasnije će uslijediti masovna ubistva, vatreni okršaji s policijom, politička ubistva i hiljade mrtvih zbog trgovine drogom.

Pored njegove mračne strane, Virdžinija piše i njegovim dobrim stranama, o tome da je bio široke ruke i da joj je jednom prilikom spasio život.

Dok je bila na njegovom imanju u Kolumbiji, za dlaku je izbjegla smrt kada ju je povukao vir dok se kupala u rijeci.

"Bez razmišljanja je uskočio u vodu i stigao do mene za par sekundi.... Taj samouvjereni, hrabar čovjek oteo me je iz čeljusti smrti kao da sam perce, ne razmišljajući o opasnosti kojoj se izložio", piše Virdžinija.

Bila je to vrlo neobična ljubavna veza, sastajali su se krišom, a često se mjesecima nisu viđali dok je Eskobar bio u bjekstvu.

Kada su se upoznali, ona se još nije zakonski razvela od muža, koji je odbijao da potpiše dokumente. Čuvši to, Eskobar joj je rekao da će to obaviti za 48 minuta.

"Kada sam stigla kući, kućna pomoćnica me je obavijestila da me je advokat zvao tri puta... Kada sam ga pozvala, rekao mi je: 'Jutros me je zvao vaš muž, bio je uspaničen i insistirao da potpiše dokumente prije podneva, inače će biti mrtav", piše Virdžinija.

Sljedećeg dana Eskobar je postao šestoricu ljudi s ogromnim buketima cvijeća u njen stan kao znak pažnje. U jednom pasusu Virdžinija opisuje spravice za eliminisanje neprijatelja kojim je bio opremljen Eskobarov automobil.

Pritiskom na dugme automobil je izbacivao oblak dima, suzavac ili eksere kako bi izbušili progoniteljima gume. Osim toga, imao je bacač plamena i puškometraljeze.

"Ako sve to ne upali, posljednje dugme emituje frekvenciju koja probija bubne opne", rekao joj je.

Eskobar, koji je tokom veze s Virdžinijom bio u braku sa suprugom Viktorijom, kasnije joj je otkrio čime se bavi i upoznao ju je sa svojim poslovnim saradnicima.

Da bi je "zaštitio" dao joj je pištolj kalibra 9 mm i naučio je kako da se ubije na najbezbolniji način, rekavši joj da će biti mučena ako bude uhapšena.

Glamurozna TV voditeljka, koja danas živi u Floridi, kaže da je bila veoma zaljubljena u Eskobara, ali da su joj se osjećanja promijenila kada je postao brutalan.

Prekretnica je bila u novembru 1985. godine, kada je gerilska grupa M19, koju je finansirao Eskobar, upala u Palatu pravde u Kolumbiji i držala kao taoce svih 25 sudija Vrhovnog suda i stotine drugih civila. U naredna dva dana kolumbijska vojska je organizovala operaciju za oslobađanje talaca. Na kraju su svi pobunjenici bili mrtvi, mnoštvo talaca je ubijeno ili "nestalo", a od 25 sudija ubijeno je 11.

Tom prilikom je uništena dokumentacija za oko 6.000 krivičnih postupaka protiv počinilaca krivičnih djela, uključujući i Pabla Eskobara.

"Pitala sam se da li je muškarac za koga sam mislila da je najhrabriji od svih postao najveća kukavica među monstrumima. Prestravljena, promijenila sam broj i odlučila da ga više nikad neću vidjeti. Prestala sam da ga volim preko noći", napisala je Virdžinija.

Ipak ga je ponovo vidjela, ali više nisu bili u vezi. Posljednji put su se vidjeli 1987. godine.

"Zastali smo par koraka od hotelske sobe i oprostili se. Znali smo da je to posljednji put da ga vidim živog. Obuhvatio me je oko vrata i poljubio me u čelo posljednji put. U potpunoj tišini, pomilovali smo jedno drugo po licu posljednji put", napisala je ona.

