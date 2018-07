Prosidba iznad Mjeseca za 125 miliona evra

Agencija "ApoteoSurprajz" uvodi od 2022. godine mogućnost prosidbe iznad Mjeseca, koja će koštati astronomskih 125 miliona evra.

U saopštenju agencije navodi se da će svaka osoba koja je zaljubljena i bogata moći da rezerviše kompletno organizovanu uslugu, ali da će prije toga morati da prođe fizički trening i tehničku obuku u trajanju od 12 nedjelja.

Poletaće se sa Kejp Kanevrala na Floridi, a dolazak u Mjesečevu orbitu planiran je tri dana nakon polijetanja, navodi se u saopštenju.

Prilikom prosidbe, u pozadini će biti puštena pjesma "Fly me to the Moon", Frenka Sinatre.

Putanja kapsule biće slična putanji koju je ispisala misija Apolo 8, 1968. godine. Kapsula, koja će moći da postigne brzinu od 38.000 kilometara na čas, biće opremljena sistemom od osam kamera.