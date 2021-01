Prva beba u razorenoj Petrinji: Majka do poroda spavala u autu

PETRINJA - Maleni Daris je na svijet došao u prvim minutima ove godine u Sisku, a njegovi roditelji stanuju u razrušenoj Petrinji.

"Mali je Daris dobro, žena je isto dobro, sve je u redu sad", kaže za portal 24sata.hr Ferid Safić iz Petrinje , otac provorođene bebe u ovoj godini, maloga Darisa.

"Rođen je s tri i po kile, zdrava je beba, mama Nataša je isto dobro, sve je proteklo s porodom u redu, makar u ludim uslovima", kaže otac.

Zajedno sa svojom majkom, Darisovom bakom Milenom, on je u Petrinji. Dom im je porušen, devastiran, spavaju u kombiju ispred i ne znaju što će dalje biti.

"Ja sam bolesna žena, i teško je ovo, jako teško sve skupa no meni je sad najvažnije da je maleni dobro, to me drži u ovoj nenormalnoj situaciji", kaže baka Milena.

Nataša i Ferid imaju još jednog dječaka, koji se takođe jako veseli svom bratu. Daris je na svijet došao tik iza ponoći, na sisačkoj Ginekologiji, koja je jedina ostala čitava u potresu.

1.1.2021.u 00:01h rođeno je prvo dijete u bolnici Sisak. Novi život u teškim trenucima uvijek nosi nadu u bolje sutra! Cestitke roditeljima, a svima Vama sretna Nova godina! Posted by Udruga primalja Sisak on Четвртак, 31. децембар 2020.

Život je i opet pobijedio, pa i najgore.

"A kada sam vidjela da je novorođenče ostalo bez doma, da je do poroda majka spavala u automobilu, odlučila sam im se javiti. Izgradićemo im novu kuću ili u potpunosti obnoviti staru, zavisno kako odluče projektanti i građevinari. Već su mi se javili brojni Supetrani, ali i Bračani iz drugih mjesta koji žele pomoći. Javili su se i projektanti i građevinari, i vjerovatno već sutra krećemo u Petrinju da vidimo kako ćemo sve odraditi što brže. Unutar grada Supetra otvorićemo i posebni račun, jer ljudi non stop zovu i žele pomoći", rekla je Ivana Marković, koja se na ovakav način pomoći odlučila nakon što je vidjela inicijativu iz Tisnog.

Naime, četiri šibenske opštine odlučile su pomoći stradalima na način da im svaka opšina obnovi po jednu kuću.

"Čini mi se da je to možda i najbolji način jer ćemo tim ljudima pomoći brzo i konkretno. Kad sam vidjela da je novorođenče ostalo bez doma, a da je majka do poroda spavala u autu, odlučila sam im se javiti. U dogovoru sa supetarskim vatrogascima krećemo za Petrinju vjerojatno već sutra", rekla je Marković.