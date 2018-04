Prva transplantacija penisa i mošnica u svijetu

U američkoj "John Hopkins" bolnici vojniku koji je ranjen u Avganistanu izvršena je transplantacija penisa i skrotuma (mošnica). To je prva takva operacija u svijetu. Ljekari se nadaju da će mladić povratiti i seksualne funkcije.

"Kada sam se probudio poslije operacije, konačno sam se osjetio normalnije s određenim nivoom samopouzdanja", rekao je američki vojnik kojeg su devet estetskih hirurga i dva urologa 26. marta operisali u poznatoj američkoj bolnici.

Operisali su ga punih 14 sati, a u svom saopštenju javnosti rekli su da se nadaju da će transplantacijom pacijent vratiti "seksualne i urinarne funkcije". Vjeruju da će se potpuno oporaviti u roku 6 do 12 mjeseci.

Vojnik kojeg je bomba ranila u Avganistanu prvi je muškarac kojem je transplantovan penis i mošnice. Naime, ljekari su i ranije radili presađivanje penisa, ali je ovog puta prvi put urađena i transplantacija skrotuma, kožne kese u kojoj se nalaze testisi.

Presađeni organ i koža su uzeti od preminulog donora. Kako transplantacija nije uključivala testise donatora, to znači da nije moguća reproduktivna funkcija, piše "BBC News".

Prva uspješna transplantacija penisa bila je 2015. u Južnoj Africi, a godinu kasnije u SAD-u.

