Prve komšije srećne u 60 godina dugom braku

TREBINJE - Mila i Risto Slavić, bračni par iz Trebinja koji gazi devetu deceniju života, već 60 godina živi u bračnoj slozi, a dijamantski pir su nedavno proslavili u najužem porodičnom krugu, sa troje djece, šestoro unučadi, sedmoro praunučadi te sa snajom i zetovima.

Mila, koja ima 82 godine, i Risto, koji ima 88, znali su se od rođenja jer je njihove dvije kuće u trebinjskom selu Veličani dijelio samo jedan vrt.

Kao djeca su se zajedno igrali, a onda je Risto otišao u Vojnu školu u Sarajevo, a Mila ostala da uči školu u Veličanima, ali su se dječje simpatije nastavile i kada se Risto zaposlio u Sarajevu, a nastavio dolaziti u svoje selo.

"U jesen 1960. godine smo šetali i on mi kaže kako je čuo da će jedan drugi momak da me prosi, pa sam mu ja odgovorila: 'Ako ćeš me ti, neću ja otići za drugoga' i tako smo se dogovorili da za Novu godinu dođu kod mene na prosidbu, a da vjenčanje bude na Pravoslavnu novu godinu, što je Vasiljevdan i naša krsna slava, pa je tako i bilo", priča Mila za "Nezavisne".

Risto se iz Sarajeva vratio u Trebinje i zaposlio u gradu, u "Industriji alata", pa bi vikendima išao u Veličane, gdje je Mila ostala da živi sa svekrom i svekrvom sve dok njihova najstarija kćerka Jasminka nije pošla u školu.

Risto kaže da su to bila srećna vremena kada su se od preduzeća dobijali stanovi društvene izgradnje, pa je i on sam od "Industrije alata" dobio stan u kome su svi živjeli i u kome Mila i Risto i danas žive zajedno sa sinom Novicom, nevjestom Radom i unukom Ristom.

Slavići se najviše hvale nevjestom Radom, za koju čika Risto kaže da ga sluša kao rođeno dijete i pita se gdje još to ima da djeca sa svojim porodicama žive sa roditeljima, a njegov Novica, eto, živi, i to u slozi i poštovanju prema ocu i majci kakvo se malo gdje može naći.

"Mi smo, hvala bogu, zadovoljni svom našom djecom i njihovim porodicama. Najprije smo kao mladi dobili Jasminku, pa Borku i Novicu, a od njih imamo šestoro unučadi: Suzanu, Dejana, Valeriju, Trifka, Milicu i Rista, od kojih se četvoro poženilo i poudalo, pa smo od njih već dobili sedmoro praunučadi", ističu sa ponosom Slavići.

Oni još kažu da im nikad ništa nije nedostajalo jer su kao mladi imali svoj stan pa su kupili i automobil i njime dosta putovali, družili se s prijateljima, rodbinom, komšijama, jednostavno - živjeli mirnim i složnim životom.

Uvijek su, kažu, živjeli od Ristove plate, a iz sela su dobijali svu potrebnu hranu koju su im slali njegovi roditelji.

Risto je od 1989. godine u penziji i mnogo šeta, Mila i danas pomogne u kući koliko može, pa žive u slozi koja je najbolji recept za dug život i dug brak.