Prvi zvanično zaražen Italijan se oporavio i postao otac

Matija Maestri, prvi zvanični pacijent zaražen kovidom 19 u Italiji, tzv. pacijent 1, zahvalio se Italiji izloživši u izlogu prodavnice čija je vlasnica njegova supruga fotografiju svoje porodice propraćenu riječima: "Živjela Italija! Italija smo mi koji smo imali snage da se ponovo rodimo, vi, prijatelji i klijenti, koji ste bili uz nas posljednjih meseci... Vama, iskreno hvala".

Matija Maestri je prvi pacijent kome je krajem februara dijagnostikovan virus korona nakon čega je Italija ušla u najteže momente borbe sa epidemijom, a on je, od potpuno anonimne osobe, postao simbol Evrope.

Matija se nekoliko sedmica borio sa virusom na odjeljenju intenzivne njege ne znajući da je i njegova supruga, koja je tada bila trudna, takođe bila zaražena.

"To što sam prozvan pacijentom 1 mi nikada nije teško palo, ali su mi smetale laži poput toga da sam bio na večeri sa poslovnim partnerom iz Kine, da sam istrčao dva maratona u jednoj sedmici. Sve su to neistine. I bilo mi je teško da se nosim sa popularnošću i konstantnim zahtjevima za intervjuima. Dva mjeseca bolesti su bila nešto skoro nerealno, nezamislivo, više od nekog filma. Iznenada sam se razbolio, bio sam na korak do smrti i spasio sam se", izjavio je Matija Maestri za intervju listu Republika.

"Kada su me sedirali bilo je kao da sam ušao u neki limbo. Bio sam nesvjestan, ali sam i sanjao, nisam osjećao nikakve bolove, ali sam imao osjećaj da mir koji me je preplavio nije ništa drugo nego predvorje smrti. I moja supruga i moja majka su se zarazile, dok je moj otac izgubio život u borbi sa virusom", dodao je Maestri.

Ističe da ga je ideja da će uskoro postati otac održala u životu.

"Kada si tako blizu smrti nisi u stanju da racionalno kažeš sebi da moraš da izdržiš, ali mislim da je ideja o tome da ću uskoro postati otac nešto što me je održalo u životu, nisam mogao da odem dok je moja ćerka stizala na svijet. A onda je rođena Gaja", naglasio je Maestri.

I dok je nulti pacijent još uvek misterija, Matija ne zna kako je došao u kontakt sa virusom, jer mjesecima nije bio u inostranstvu i vodio je isti svakodnevni život u Kastelpusterlengo sa prijateljima iz Kodonja iz zone Lodija.

Prenosi i riječi ljekara koji su mu rekli kako su u Lombardiji počele da se pojavljuju čudne upale pluća još u januaru i da je preminulo jako puno starijih ljudi, ali niko nije zamišljao da je koronavirus stigao u Evropu iz Kine.

"Mislim da je činjenica da sam relativno mlad, a bio sam na samrti dovela do toga da ljekari posumnjaju da se ipak ne radi o običnoj upali pluća što je nakon toga pomoglo da se spase na hiljade života", kaže Matija.

"Ova bolest me je naučila da se borim i da vjerujem u razliku između vjere i utopije i da živim svaki momenat svog života. Život i smrt, i kad nam ne daju priliku da to vidimo, dotiču se u svakom momentu u tišini. Ja sam izgubio svijest u Kodonju misleći da imam samo običnu upalu pluća, a probudio sam se u Paviji kao pacijent broj 1 koji je preživeo kovid 19. Bio sam obična osoba, a onda sam postao simbol Evrope", zaključio je Matija Maestri.

U Italiji je prvog septembra zabilježeno 676 novih slučajeva, 293 osobe su ozdravile, dok je njih osmoro preminulo. U ovoj zemlji je od početka epidemije preminula 35.491 osoba.

(RTS)