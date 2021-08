Prvo dijete rodila je sa 14 godina, sad ih ima 11: "Muž spava u podrumu"

Veronika Merit (36) iz Njujorka svoje prvo dijete rodila je sa 14 godina, ćerku Viktoriju koja sada ima 21 godinu.

Do svoje 34 godine Veronika je rodila 11 djece, a svi zajedno žive u kući koju je kupila na aukciji za 14 hiljada funti.

"Primam mnogo negativnih komentara. Pitaju me često: Imaju li svi istog oca? Imate li televizor? Želim takvim ljudima da poklonim ogledalo tako da gledaju u njemu sebe i svoja posla", govori Veronika na TikTok-u, prenosi B92.

Ova umjetnica živi u domu koji je kupila sa suprugom Martijem (37) u julu 2020, sa svojih desetero dece, Endjuom (16), Adamom (15), Marom (13), Daš (12), Darlom (10), Marvelusom (8), Martalijom (6), Amelijom (4), Delilom (3) i Donovanom (1).

Potrošila je oko 1,5 hiljada funti na preuređenje doma koji sada vrijedi oko 71 hiljadu funti.

"Ne morate da kupite skupu kuću. Uštedite svoj novac i preuredite dom koji će na kraju više vrijediti. Potražite investicione nekretnine da vidite šta vam je u blizini", savetovala je Veronika.

Za časopis Fabulous ispričala je kako je neočekivano zatrudnila u školi, nakon čega se udala i rastala od svog tadašnjeg dečka, oca njene najstarije dvoje djece.

"Srednju školu sam završila s odličnim uspjehom, pokušala sam da idem i na fakultet, ali sam se oba puta razbolela, imam bubrežnu bolest i izgubila sam bubreg prošle godine", priča majka.

S obzirom da ih je tako puno, njen muž spava u podrumu kako bi djeca imala više prostora.

Veronika, koja na Instagramu i TikToku dijeli detalje svoje velike porodice, kaže da nikada ne koristi kontracepciju.

"Neka su djeca bila planirana. Ali ne mogu uzeti pilulu jer moja bolest znači da sam sklona stvaranju krvnih ugrušaka. Željela bih da imam još šestoro djece. U trudnoći sam provela osam i po godina", govori Veronika.

S toliko djece teško je ići negdje, pa je nedavno kupila stari školski autobus za 3 hiljade dolara preko aukcije kako bi mogla da vozi svu svoju djecu.

"Nemamo mnogo troškova. Posjedujemo kuću s devet spavaćih soba, sada i autobus, a nemamo hipoteku", kaže ona.

Jedina pomoć koju dobijaju je hrana.

"Molim vas, nemojte me mrziti, ali dobijamo pomoć u hrani. Barem privremeno dok moja prodaja slika ne krene", rekla je u jednom videozapisu na Instagramu.

Veronika dobija puno negativnih komentara u kojima joj ljudi govore da ne bi trebala imati tako veliku porodicu.

Neki od komentara su: Silazi s TikToka, idi i pobrini se za svoju apsolutno nepotrebnu količinu djece, nikoga nije briga što imaš 11-ero djece. Dobijate mržnju jer doslovno niste sposobni da odgajate 11 dece...

"Ovo je bila sudbina i tako je trebalo da bude. Moja djeca su voljena", odgovorila je Veronika.

Za sebe kaže kako nije pretjerano stroga, ali ima pravila koja su važna, a to je da joj djeca ne puše, ne drogiraju se, ne izlaze s partnerima do 18 godine i da dođu kući prije mraka, piše The Sun.