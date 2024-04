Psiholog: Ova jednostavna fraza može uništiti svaku vezu

U današnjem modernom i brzom svijetu, gdje se često suočavamo s nizom obaveza i distrakcija, ponekad zanemarujemo izazove i probleme u vezi. Kao rezultat toga, često posežemo za frazom "Ne brini, sve ćemo riješiti" kao brzim rješenjem. Međutim, psiholog Jeffrey Bernstein tvrdi da ova fraza može biti mač sa dvije oštrice u partnerstvu, bilo da se radi o romantičnoj ili nekoj drugoj vezi.

"Iako je često namijenjena da ohrabri i pruži nadu u izazovnim vremenima, njena redova upotreba bez značajne radnje može narušiti povjerenje i uništiti partnerstvo", objasnio je za Psychology Today.

Naveo je tri primjera kako ova fraza može negativno uticati na odnose.

1. Lažno uvjeravanje

"Kada se problemi u vezi pogoršaju jer jedno ne preduzima konkretne korake za pronalazak rješenja, to dovodi do sumnje i frustracije, što na kraju uništava odnos", pojasnio je Bernstein.

2. Nedostatak odgovornosti

"Kada se u odnosu izbjegava ozbiljan razgovor o problemima i pretjerano koristi fraza "Ne brini se, sve ćemo riješiti", to može negativno uticati na tu vezu", kaže psiholog.

Dakle, umjesto da se partneri direktno suoče s problemima i preuzmu odgovornost za pronalaženje rješenja, oslanjaju se na prazna obećanja o rješenju, bez aktivnog uključivanja u rješavanje problema. To može uništiti vezu, napominje Bernstein.

3. Problemi u komunikaciji

Bernstein objašnjava da, ako opušteniji partner konstantno koristi frazu "Ne brini, sve ćemo riješiti", bez rješavanja problema, to može dovesti do rasprava. Osim toga, dovodi i do napetosti, prenosi Index.hr.

