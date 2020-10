Puštanje bebe da plače protivno roditeljskom instinktu

Kada beba plače roditeljima srce počne ubrzano raditi, povisi se pritisak, znoje se dlanovi i steže se želudac, odnosno - aktiviraju nam se instinkti i imamo potrebu zadovoljiti bebine potrebe. Baš zato je tako teško ostaviti bebu da plače jer to ide protiv roditeljskih nagona koji nam pomažu da joj osiguramo ono što joj je potrebno.

Istraživanja

Pojavilo se istraživanje prema kojem je metoda "neka se isplače i tako uspava" sasvim u redu. Problem kod ovog istraživanja je u tome što je rađeno na vrlo malom uzorku od svega 43 bebe. Takođe se bavilo kratkotrajnim efektima metode ne vodeći računa o sada već dobro poznatim saznanjima o načinima na koji djeca doživljavaju i ispoljavaju stres. Kako prepoznati zašto beba plače?

Neka djeca koja doživljavaju izuzetno visok nivo stresa i trpe fiziološke promjene, ubrzani rad srca, nepravilno disanje, mogu se povući u sebe i ne izražavati svoje emocije, dok recimo ona koju neko tješi iako su pod stresom ne trpe fiziološke posljedice.

Produženo plakanje

Jedna doktorica iz Londona kroz dugogodišnji rad s djecom u Centru za mentalno zdravlje djece ustanovila je da produženo plakanje kod beba izaziva fiziološke promjene. Tako, recimo, dolazi do povišenog krvnog pritiska, nepravilnog rada srca, nepravilnog disanja, pada imunološkog sistema te smanjenja lučenja hormona rasta. Osim ovih reakcija, ona smatra da se razvijaju i psihološki problemi koji se očituju tek kasnije u životu u vidu nemogućnosti nošenja sa stresom ili pak nemogućnošću ostvarivanja emotivnih veza.

Prema njenom mišljenju, prestanak plača ne znači da se beba i smirila već da je došlo do procesa koji se zove "protest, očaj, otuđenost". Odnosno, s bebinog gledišta, "zašto da plačem kada me niko ne čuje i nikome nije stalo do mene".

U prvim mjesecima života beba mora uspostaviti emotivnu vezu s roditeljima, procijeniti koliko se može pouzdati u njih te spoznati koliko je željena i voljena. Ovo je i vrijeme kada beba uči od roditelja o novoj okolini i kako da se nosi sa stresom. Stoga ostavljanje bebe u mračnoj sobi da se uspava plakanjem stvara osjećaj nepovjerenja i nesigurnosti.

