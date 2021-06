Ranka Balotić Ilić u dalekoj Moskvi hranila srpski narod

MOSKVA - Tokom tri mjeseca prošle godine, dok je u Moskvi na snazi bio lokdaun, Ranka Balotić Ilić, preduzetnica iz Kladnja s adresom u ovoj ruskoj metropoli, odlučila je da potpuno besplatno hrani studente, građevinare i druge građane sa naših prostora koji su se tada zatekli u Moskvi, ali i ljekare u tri moskovske bolnice.

Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" navela Balotić Ilićeva koja se u Moskvu doselila 2010. godine, ona je vlasnica jedne male fabrike hrane "Demil", koja nosi ime po prvim slovima imena njenih unuka.

"Od 2015. godine se bavim privatnim biznisom izrade kora za pitu i pravljenjem bureka i pita, ali i proizvodnjom suhog mesa, kobasica i drugih suhomesnatih namirnica koje su karakteristične za naš prostor", rekla je Balotić Ilićeva.

Kako je istakla, prije otvaranja svoje firme radila je u kuhinji čovjeka sa naših prostora gdje je stekla veliki krug poznanika, što joj je kasnije pomoglo da razvije svoj biznis.

"Prve godine kada sam otvorila svoju proizvodnju bilo je jako teško. Naučiti Ruse da jedu burek i pite nije bilo lako, ali tada sam dobila ponudu da hranim građevinare zaposlene u hrvatsko-srpskoj firmi", navela je Balotić Ilićeva, dodajući da trenutno pravi obroke za oko 1.500 građevinara.

Ona je dobro poznata među našim građanima koji žive u glavnom gradu Rusije, a prema njenim riječima često joj kažu da se u njenom restoranu osjećaju kao kod kuće.

"Restoran je skroman, ali dolazi puno ljudi i mnogi ga zovu kulturnim centrom za građane sa prostora Balkana", rekla je Balotić Ilićeva, ističući da je vaspitana tako da je najvažnije u životu biti čovjek.

"Naučena sam da je ljudskost najvažnija i valjda su to ljudi kod mene prepoznali. Ako mogu kako pomoći - pomoći ću, dijeliću parče hljeba sa nekim ako treba", kazala je ona.

Upravo iz tog razloga nije ostala gluha na potrebe naših građana koji su se zatekli u ruskoj prijestonici u periodu pandemije virusa korona.

Kako ističe, svi restorani u Moskvi su se s pojavom pandemije zatvorili, osim njenog, jer su morali da rade 24 časa dnevno i prave hranu za građevinske radnike.

"Slali smo hranu za građevinare, a veliki broj njih koji nisu radili je bio u karantinu u hostelima pa smo i njima dostavljali obroke", rekla je Balotić Ilićeva.

Dodala je da je tada shvatila da su i studenti sa naših prostora ostali zatvoreni u lokdaunu.

"Studenti uvijek imaju mali budžet, a posebno kada su u tuđem svijetu - nemaju nikoga da im pomogne. Odmah sam na društvenim mrežama ostavila svoj broj da mi se mogu obratiti svi studenti kojima je potrebno donijeti hranu, da niko ne ostane gladan", navela je ona.

Ubrzo potom je odlučila i da potpuno besplatno hrani ljekare u tri bolnice u Moskvi, koje se nalaze u blizini njene firme i restorana.

"Dva i po mjeseca smo u tri bolnice slali po 30 obroka svaki dan, jer ovdje doktori po mjesec dana nisu napuštali bolnice da ne bi iznijeli zarazu", rekla je Balotić Ilićeva.

Emocija prema rodnom kraju, u koji sada rijetko kada i svraća jer u njemu više niko od porodice nije ostao, je, kako kaže, jedan od razloga zašto svakodnevno pomaže ljudima iz naših krajeva. Upravo zbog toga besplatnu hranu pravi i dostavlja i u srpsku pravoslavnu crkvu u Moskvi.

"Za sve velike pravoslavne praznike u crkvi bude postavljen moj švedski sto. To ne naplaćujem, to radim zbog crkve, ali i svoje djece i unuka jer ne želim da iza mene ostane neka crna mrlja i da to naslijede moja djeca i moji unuci", zaključila je Balotić Ilićeva za "Nezavisne novine".