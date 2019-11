"Razbio" narko mrežu: Srbin postao najbolji policajac u Australiji

Policajac srpskog porijekla detektiv Igor Rusmir dobitnik je prestižne nagrade "Mik Miler", koja se tradicionalno dodijeljuje najboljem policajcu u australijskoj državi Viktoriji, objavio je list Ejdž iz Melburna.

Igor Rusmir došao je u Australiju sa roditeljima i sestrom 2000. godine. Da bi pomagao porodici, odmah po dolasku počeo je da radi, a sada je dobio nagradu jer je zahvaljujući njemu otkrivena i razbijena organizovana medunarodna mreža dilovanja droge fentanil.

Do sada se vjerovalo da ova droga, koju zdravstveni radnici nazivaju i "oružjem za masovno uništenje", nije široko rasprostranjena u Australiji. Međutim, Rusmir je vjerovao drugačije, pa je pokušavao da u to ubijedi svoje pretpostavljene. On kaže da se na početku osjećao potpuno van svog područja djelovanja.

Nakon početne sumnjičavosti, Rusmir je uspio, ne samo da ubijedi svoje pretpostavljene, već i da dokaže da se ta opasna droga godinama prodavala posredstvom ilegalnih sajtova.

Epilog svega je da je jedan od dilera osuđen, a da su njegovim hapšenjem otkriveni organizatori i način krijumčarenja fentanila u Australiju.

Smrtonosna droga fentanil, koja je 50 puta jača od heroina i 100 puta od morfijuma, izazvala je epidemiju slučajeva fatalnog predoziranja u SAD i Kanadi. Samo dva miligrama ove opasne supstance dovoljna su za sigurnu smrt onoga ko je uzima.

Fentanil je u svijetu postao poznat po tome što je usmrtila poznatog pjevača Prinsa. Ova droga postaje sve veći problem Evropi, ali i Australiji, iako se nije vjerovalo da je dostupna na Petom kontinentu.

Samo tokom prošle godine u Velikoj Britaniji je od konzumiranja ove droge preminulo 60 ljudi.