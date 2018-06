Razvod nije neuspjeh

Brak se i dalje može smatrati uspjehom čak i ako se završi razvodom, kažu psihoterapeuti. Bračni savjetnici tvrde da je brak dizajniran da bi ljudi mogli da rastu - i ponekad "prerastu" tu vezu. Bitno je prihvatiti promjenu u toj vezi, a ne strahovati od nje, prenosi "Business Insider".

Hal Runkel, bračni terapeut iz Atlante kaže da "brak ima jedan cilj", a taj je da ljudi postignu lični rast u njemu.

U svojoj praksi, tvrdi, nikada nije odgovarao parove da se rastanu, ako su oni to tako odlučili. Prema njemu, to nije neuspjeh..

"Brak je savršeno dizajniran da nam pomogne da odrastemo. On stvara izazov, otkriva našu sebičnost, nezrelost. A to je dobra stvar. On će konstantno tražiti da rastete i da se razvijate. A to nekada znači i da nećete biti zajedno sa svojim partnerom", kaže terapeut.

Laura Markam, njujorški psiholog slaže se s Runkelom i dodaje:

"Biti sposoban da prihvatite okolnosti i iskustva u našim životima kao priliku za razvitak, a ne kao nešto što ćeš nas ili učiniti nesrećnim ili srećnim je ključ za zadovoljstvo u vezi".

