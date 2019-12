Rodila blizance, jedno tamnoputo, drugo ima bijelu kožu

Stejsi Omirin (30) rodila je dva dečaka u razmaku od nekoliko minuta, a njihov izgled zaprepastio je i ljekare i roditelje.

Naime, iako su i Stejsi i njen muž tamne puti, jedan od dječaka, koga su nazvali Dejvid, rodio se sa bijelom kožom i zlatnom kosom! Njegov brat Danijel, pak, povukao je na tatu i mamu i ima tamnu kosu i kožu.

Ispostavilo se da da Dejvid ima albinizam i da je on uzrok ovoj nesvakidašnjoj pojavi.

Kako kaže njihova majka, blizanci su prava atrakcija gdje god se pojave i da je svi pitaju koje je dijete njeno.

"Kada im kažem da su obojica moji, misle da se šalim. I razumijem ih jer sam i ja sama bila iznenađena kada sam ih vidjela. Kada mi je doktor rekao da moja djeca nisu identična, nisam znala na šta misli. Ali kada mi ih je donio u naručje i kada sam vidjela razliku u boji kose i kože, nisam mogla da verujem. Sve do trenutka njihovog rođenja nisam znala da su toliko različiti", ispričala je ova majka iz Nigerije, prenosi "Daily Mail".

Ona je dodala da je pozvala muža, koji je takođe ostao bez teksta kada je video sinove.

"Nije vjerovao svojim očima. Njih dvojica su toliko neodoljivi da osjećam da mi je podareno čudo. U Nigeriji nikada nisam vidjela ovako nešto. Njih dvojica izgledaju kao braća, ali sa potpuno različitom kosom i kožom", ispričala je ponosna mama.

