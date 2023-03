S koliko godina dijete najteže podnosi vijest o razvodu roditelja?

"Kad dijete uđe u pubertet, postoji više mogućnosti za prihvatanje ili razumijevanje razvoda roditelja“, kaže dječji psiholog Skot Kerol.

"Mama i tata se razvode."

Odluka o razvodu braka u većini slučajeva nije nimalo jednostavna, a pogotovo je komplikovana kada su u sve uključena i djeca. Psiholozi tvrde da je za dijete razvod roditelja jedna od najtraumatičnijih stvari u životu. Mladi um, koji je tek naučio o ljubavi, emocijama i privrženosti teško se nosi s konceptom odvajanja.

Iznenadan nedostatak kontakta i komunikacije s roditeljem, nagla zatvorenost, primjećivanje ljutnje ili hladnoće između roditelja, doživljavanje bola samohranog roditelja – to su samo neke od negativnih posljedica razvoda s kojima se dijete suočava i vrlo često se o tim stvarima ne razgovara niti se o njima vodi računa.

Stručnjaci kažu da djeca nakon treće godine razvijaju bolje kognitivne sposobnosti. Ako je dijete tada izloženo stalnim raspravama, žučnim svađama i verbalnom ili fizičkom zlostavljanju, to na njega ostavlja negativne posljedice. Kada zapravo djeci najteže pada vijest o razvodu braka roditelja? Psiholozi imaju odgovor.

Iako emocionalne traume poput razvoda utiču na svu djecu, mnogo je veći uticaj kada mališan ima između tri i 15 godina.

"Kad dijete uđe u pubertet, postoji više mogućnosti za prihvatanje ili razumijevanje razvoda roditelja“, kaže dječji psiholog Skot Kerol.

Mnogi ljudi vjeruju da se jako malo dijete možda ničega ne sjeća, ali to je pogrešna pretpostavka. Dijete od tri do pet godina može sebi da postavi nekoliko pitanja kada ne vidi jednog od svojih roditelja u blizini. U odsutnosti roditelja dijete razmišlja zašto je otišao, da li je ono bilo previše nemirno i da li je to njegova krivica.

Period od šest do 12 godina pa sve do puberteta najvažniji je za djecu čiji su se roditelji razveli. Tada djeca počinju da postavljaju pitanja o svemu. Ovo doba budi radoznalost, ali i najteže pada većini djece. Pitanja koja malo dijete ne zna da postavi, mališani iz ovog starosnog ranga postavljaju naglas. Vrlo često i djeca u ovom dobu postaju dio svađe koja se događa između roditelja, a ponekad se preko djece vode i određena prepucavanja ili „takmičenja“, što je i te kako opasno za emocionalno stanje djeteta, upozoravaju psiholozi, piše Index.