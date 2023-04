Šampion u tucanju jaja "razbio" kuma: Ne da koku ni za 15.000 evra (VIDEO)

Šampionsku koku u svom kokošinjcu ima Ranko Filipović. Dokazao je to na ovogodišnjem uskršnjem turniru u tucanju jaja na Bobanovom Selu kod Čapljine, gdje je protivnicima razbio stotinjak, a oni njemu samo četvoro jaja.

Umalo je Ranko, kako izvještava Radio Čapljina, ostao bez koke i to dok je bio na terenu. Naime, na kućnom pragu su se pojavili kupci koji su za nju nudili 1.500 evra. No, ovaj domaćin nije imao dileme i ženi je poručio "ne čekaj me kući ako je prodaš".

Domaća koka

"Ljudima koji nisu u tome izgleda malo smiješno, ali ne bih je dao za 15.000, nema para. Supruga me ne bi dočekala doma da je prodala", rekao je pobjednik tucanja, koji je porijeklom iz Kaknja, a tradicija je kako svjedoči iz Srednje Bosne i donesena na jugozapad Hercegovine.

Razbio stotinjak protivničkih jaja

U pitanju je, kako je ispričao, jaje od domaće kokoške, a godinama se prati njihova čvrstina i pravi selekcija, za rasplod se ostavljaju od one koja nosi tvrda. Zlatnu koku, Ranku je poklonio kum, prošlogodišnji pobjednik Vjekoslav Šljivić.

"Ja se njemu zahvaljujem, on je izlegao piliće i podijelio na pola, mene je zapala ova koja je kasnije izlegla tvrda jaja", rekao je Filipović.

Kum pao u finalu

Kum je ove godine pao u finalnoj rundi, a poraz je podnio sportski te pobjedniku poželio uspjeh i naredne godine. Budući da je i sam dijelom zaslužan što se izlegla koka šampionka kaže: "Nema tajne, potrefila se kokoš i to je to."

Organizator turnira Blaško Ljoljić, ističe kako je prestiž u svemu dobiti čvrsto jaje genetikom, navodeći da ulogu u svemu ima i pijetao.

"Treba se ukrštati krv, tako da se i pijetla pita u ovoj situaciji", poručuje Ljoljić.