Sanjanka Emina Alagić ručno izrađuje šešire: Kod nas se rugaju ženama koje ih nose

SANSKI MOST - Ručna izrada ženskih šešira je vještina koja zahtijeva umijeće i kreativnost, a svi tako izrađeni šeširi predstavljaju unikate, kaže Sanjanka Emina Alagić, koja se već nekoliko godina bavi tim poslom. Dodaje kako su je šeširi privlačili od ranog djetinjstva i da je u ovome poslu samouka. Međutim, to je nije spriječilo da, u međuvremenu, zahvaljujući kvaliteti svojih proizvoda i njihovoj prezentaciji na internetu, stekne veliki broj mušterija.

"Kada je riječ o ovom poslu, sve radim sama, počevši od nabavke materijala i obrade pa do finalne izrade. Proces izrade ima više faza, a rokovi zavise od kvaliteta materijala i konačnog izgleda šešira", kaže Alagićeva. Dodaje kako za manje šešire ne treba više od sedmicu dana, dok izrada onih većih i raskošnijih traje nešto duže. Ističe kako joj poteškoću u izradi predstavlja to što nema dovoljno kvalitetnih kalupa koji su veoma skupi i teško ih je nabaviti.

"Do ideja za izgled šešira dolazim na razne načine. Pratim časopise i kataloge, modne revije, internet i medije. Inače, odgovarajući šešir za ženu najbolje je kreirati po obliku i konturama njenog lica. Zbog toga volim da lično upoznam ženu za koju izrađujem šešir i da procijenim kakav joj oblik i boja odgovaraju", kaže ona. Dodaje kako kultura šešira u Bosni i Hercegovini nije dovoljno razvijena, te da su žene koje ih nose često predmet poruge i predrasuda. Objašnjava kako šeširi privlače pažnju, te da često otkrivaju dosta toga o identitetu njihovih vlasnika. "Od davnina šeširi imaju nekoliko funkcija, oni štite glavu od vremenskih neprilika, simboliziraju nečiju ulogu ili zanimanje u društvu, a za nas žene je najznačanija njihova estetska uloga i to koliko doprinose ljepoti i atraktivnosti jedne ženske osobe", objašnjava ona. Prema njenim riječima, šešire izrađuje od različitih materijala, kao što su brokada, saten, draperija, vuna, velur, somot, pamuk, slama, poliester i ostali. Ova kreativna djevojka, koja je poznata i kao talentovana slikarica, kaže kako postoji izuzetno veliki broj različitih vrsta šešira i naziva za njih, te da je za svako podneblje karakterističan neki model. Ističe kako se od izrade šešira može pristojno zaraditi i da joj je želja da u budućnosti, ukoliko to bude moguće, pokrene vlastiti obrt u vezi s njihovim dizajnom i izradom.