Sarajlije Asmir i Zulejha Šabić ručno izrađuju unikatne lampe

Samo se radom ili hrabrošću može postići ugled među ljudima, prisiliti ih ne da vas vole i nagrade, ali svakako da vas cijene i poštuju. Naravno da je rad bolje i sigurnije sredstvo, jer hrabrost nije od prirode svakom dana, a osim toga za nju se rjeđe i prilika pruža, dok je za rad i radljivost uvijek ima. I ne govorim ovdje o unutrašnjem zadovoljstvu koje čovjek ima od dobro svršenog posla i koje svakako vrijedi više od svih nagrada i priznanja ljudskih, zapisao je velikan književnosti Ivo Andrić o čovjekovom radu.

A da je ono što se rukama stvori razlog za ponos, znaju i Sarajlije Asmir i Zulejha Šabić, po stručnom zvanju arhitekte. Oboje rade kao asistenti na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, a slobodno vrijeme koriste za izradu unikatnih, u potpunosti ručno rađenih lampi, poznatih pod nazivom OSA lampe.

"Mi smo još tokom studija imali hobije koji su uvijek uključivali rad rukama. Puno smo pravili arhitektonske i urbanističke makete, koje zahtijevaju preciznost i strpljenje. Vremenom smo sakupili alat i počeli da radimo male intervencije u svom stanu i na starom namještaju. Početak izrade lampi je bio spontani nastavak svega što smo ranije radili", kazuju mladi ljudi spretnih ruku.

Dodaju da su se vremenom osamostalili u smislu da su pravili gotovo sve što im je trebalo u stanu i kada im je zatrebala lampa, a nisu mogli da prnađu ništa što bi im cijenom i dizajnom odgovaralo, odlučili su da probaju napraviti jednu.

"To je bila prekretnica, jer smo u toku dizajniranja i izrade prve lampe dobili puno novih ideja. Tako je i danas, sa svakim novim modelom dobijemo inspiraciju za nove lampe", pojašnjavaju Asmir i Zulejha za "Nezavisne".

Svaka lampa prvo nastaje kao skica, zatim te skice postaju gotov proizvod, a na naše pitanje koje materijale koriste za izradu lampi, kazuju da je to drvo.

"Za rad najviše koristimo drvo, i to puni hrast i medijapan. Ovo u slučaju da cijelu lampu pravimo mi, jer se često desi da restauriramo neki dio koji smo našli ili na buvljaku ili je neko od poznanika izbacio neki komad namještaja. Iznenađujuće je šta se sve može pretvoriti u abažur ili konstrukciju lampe", pojašnjavaju arhitekte.

Kada je u pitanju alat koji koriste za izradu lampi, Asmir i Zulejha kazuju da njihovo iskustvo govori da za ovaj posao nije potrebno ništa sofisticirano.

"Ipak, od prvog modela, koji je izrađen uz pomoć najjednostavnijeg rezbarskog luka, pa do danas i naša kolekcija alata je rasla, s tim što i dalje uglavnom koristimo ručne alate", navode Šabići.

Posebnost OSA lampi je njihova u potpunosti ručna izrada, a kada se kaže da je nešto ručni rad, prva asocijacija je da je potrebno uložiti mnogo truda i rada da bi se dobio konačan proizvod. Asmir i Zulejha pojašnjavaju koliko vremena utroše da bi napravili jednu lampu.

"Uglavnom zavisi od modela. Rok koji mi dajemo klijentima je 15 dana. Ovo je u slučaju da odaberu model koji već postoji u ponudi, jer mi nudimo i opciju da dizajniramo rasvjetno tijelo u odnosu na prostor u kome će se nalaziti. Ako je ta situacija u pitanju, onda izlazimo na teren, pravimo skice, konsultujemo se s klijentom i taj proces traje malo duže od 15 dana", pričaju oni.

Lampe nose i pečat unikatnost s obzirom na to da sve dijelove ljudi za koje se može reći da im je kretivnost drugo ime izrađuju sami, a za neke od dijelova koje čine lampu koriste i reciklirane materijale.

"Naša je želja od početka bila da budemo potpuno samostalni u procesu dizajniranja lampe, njene izrade i plasiranja na tržište. Također, držimo se toga da pravimo isključivo ono što se nama sviđa, u nadi da će naša estetika biti atraktivna i za druge. Volimo da kombinujemo staro i novo i da dijelovima starih lampi i namještaja koji bi inače završili na otpadu damo novi život. Kako su svi dijelovi ručno obrađivani, možemo slobodno reći da je svaka lampa, bez obzira na to što ima više komada istog modela, unikatna", kazuju Asmir i Zulejha.

Svaka lampa nastala kao plod kretivnosti ima i svoje ime, a na naše pitanje kako imena nastaju, navode da je zasad izrada lampi još njihov hobi, te da se trude da sve u vezi s tim za njih same bude zabavno.

"Tako je i s davanjem imena. Svako ime ima kratku priču i vraća nas na neku situaciju ili nas veže za neku blisku osobu. Često ime lampe odražava njen karakter, koji prepoznamo tek kada je završimo", objašnjavaju Šabići.

Prva lampa koju su izradili još je kod njih i simbolično se zove "One no. 1", a kazuju da je napravljena od izuzetno mekanog drveta balze, koje se inače koristi za arhitektonske makete. Kao takva je izuzetno osjetljiva i ima specijalno mjesto u njihovom domu.

Šabići lampe predstavljaju pod parolom "OSA lapm is your unique, handmade home accessory. With love and devotion it is made out of recycled materials giving old parts and discareded wood a chance for a new life" ("OSA lampe su jedinstvena, ručno rađena kućna dekoracija. Sa ljubavlju i zalagenjem izrađene su od recikliranog materijala, što starim dijelovima i oštećenom drvetu daje šansu za novi život").

A lampe koje spretne ruke Šabića stvore moguće je vidjeti i poručiti preko Facebook stranice OSA - Office for Spatial Affairs i na Instagram profilu, a zanimljiva rasvjetna tijela mjesto su našla u domovima širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta.

"U svakom slučaju se trudimo i kroz proces dizajna i izrade se vežemo za svaku lampu. Fotografije i komentari koje nam ljudi šalju su najbolji pokazatelj naše reputacije. To i činjenica da nam se nekoliko puta desilo da stranci koji imaju vezu sa Sarajevom naruče više lampi koje preuzmu kada dođu u grad", kazuju Asmir i Zulejha i dodaju da im je najdraže kada im se novi vlasnici lampe jave da kažu kako izgleda još bolje uživo nego na fotografiji.

"Poruke ljudi u čijim domovima su naše lampe daju nam dodatni motiv i želju da se nastavimo baviti ručnim radom i njihovom izradom", zaključuju oni, potvrđujući Andrićevu misao s početka priče.