Savjeti za zimogrožljive: Kako da se zagrijete zimi?

Zimogrožljivi ste i teško vam je da se ugrijete tokom hladnih zimskih dana? Ipak, postoje načini da brzo zagrijete organizam i poboljšate cirkulaciju, a u nastavku vam donosimo nekoliko savjeta kako da to i postignete.

Ugrijte organizam svakodnevnim kretanjem

Bilo da idete na fitnes ili vježbate u teretani, ne odustajte od vežbanja. Iako je možda izazov izaći na hladnoću i otići do teretane, to je napor koji se isplati. Možda vam je naporno hodanje do sale ili teretane po hladnoći, ali mišići će vam se vežbanjem zagrijati i ojačati, a do kraja treninga će vam sigurno biti toplo i osjećaćete se mnogo energičnije i snažnije nego prije. Ako ipak ne vježbate redovno, raspitajte se za programe u teretani i odaberite onaj prilagođen vašoj konstituciji i spremnosti organizma, ili barem počnite da vježbate kod kuće. Ljudi tokom zime ne provode dovoljno vremena u šetnji i kretanju te imaju višak slobodnog vremena tako da ne postoji izgovor za to da se ne ode u teretanu.

Spavajte u toplim čarapama

Iako zimi mnogi ljudi nose deblje pidžame, jer lijepo griju tokom noći, da li se pitate šta je sa stopalima? Naravno da ćemo ljepše i brže zaspati ako nam je toplije i prijatnije, a čak i malo povećanje temperature kože može da bude ključno za dubok, ugodan san i manje buđenja tokom noći. Zato se savjetuje da ne oklijevate, te da prije odlaska u krevet navučete prijatne tople čarape i uživate u toploti i okrepljujućem odmoru.

Stavite zapešće pod toplu vodu

Zapešće ruke bi u situacija kad vam je hladno trebalo da stavite pod toplu vodu kako biste se ugrijali. Najbolje ćete se ugrijati tako što će toplina kroz vene u zapešću dopustiti toplini da putuje cijelim tijelom. Ova metoda omogućiće da nam bude toplo kroz nekoliko minuta.

Ugrijte mišiće i zglobove

Toplota može da umiri bol u mišićima, kao i napregnutim nervima. U tom slučaju, ako su vam noge umorne ili vas bole zglobovi, uvucite ih u grijače. Ako nemate grijače, možete da napravite kućnu varijantu, odnosno napunite jednu čarapu nekuvanom rižom i stavite je u mikrotalasnu. Tako ćete dobiti savitljiv i prijatan grijač koji možete da stavite na ramena ili oko vrata. Stari dobri termofor takođe može da pomogne ako imate glavobolju. Osim toga, možete izmasirati, npr. stopala koristeći toplo ulje za masažu sa nekoliko kapi esencijalnog ulja eukaliptusa, nane…

Topli napici

Rijetko šta prija tokom hladnih mjeseci kao šolja kafe, toplog čaja sa medom i limunom ili tople čokolade. Upravo zbog toga, neka vam džezva ili čajnik budu nadohvat ruke. I najmlađe možete obradovati toplom čokoladom, a odrasle kuvanim vinom. Kako temperatura pada, topla šolja iz koje se puši omiljeni napitak grije i grlo i prste. Ne samo da šolja vrele kafe ili čaja okrepljuje i popravlja raspoloženje, već neka istraživanja pokazuju da prijaju i osnovnim procesima u organizmu. Naime, crni čaj, zeleni čaj, crveno vino i kakao su veoma bogati antioksidansima, te štite ćelije od štetnih efekata u reakcijama sa kiseonikom.

Tuširanje hladnom vodom

Tuširanje hladnom vodom ubrzava metabolizam te pomaže organizmu u zimskim mjesecima, a s obzirom na to da se tada ljudi rjeđe kreću, može da pomogne.

Odavno je poznato da tuširanje hladnom vodom podstiče cirkulaciju, a za vrijeme tuširanja hladnom vodom krvni sudovi se stežu, što podiže krvni pritisak i ubrzava protok krvi. Neki stručnjaci navode da izloženost hladnoj vodi poboljšava imunitet zbog porasta broja bijelih krvnih zrnaca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.