Sedam mana koje imaju samo natprosječno inteligentni ljudi

O ovoj temi pisao je Business Insider i otkrio kojih sedam loših karakteristika se može vezati samo za one iznadprosječne.

1. Teško im je nositi se sa svim emocijama koje osjećaju

"To je uobičajen problem inteligentnih ljudi, pogotovo onih koji se znaju dobro verbalno izražavati. Oni koji se znaju slabije izražavati viču, skaču, plaču, smiju se… Ja to sve objasnim. I onda kad objasnim, sve te emocije i dalje stoje u meni", opisao je jedan od korisnika društvene mreže Quora, a to objašnjava tako što tvrdi da manje inteligentni ljudi teže raspoznaju vlastite emocije zbog čega ih i ne shvate do kraja.

2. Teško raspoznaju koliko neko drugi radi

Inteligentni ljudi obično se moraju truditi manje od prosjeka, a to može postati problem kada u mladosti primjete da se ne moraju truditi kako bi ostvarili dobre rezultate što znači da im je izrazito teško steći radnu etiku.

3. Nemaju prostora za pogreške

Inteligentnim ljudima se stalno nameću visoka očekivanja drugih, a svoje brige i nesigurnosti teško će objasniti onima koji kroz to ne prolaze. Upravo zbog ovoga mogu često biti frustrirani i neugodni.

4. Nerviraju druge tako što ih ispravljaju

Često ispravljanje tuđih grešaka može biti izrazito antipatično, a jako inteligentni ljudi stalno primjećuju tuđe greške zbog čega lako ostavljaju dojam nadmenih i umišljenih osoba koje ljudi ne žele u svojoj blizini.

5. Pretjerana analiza

Ljudi sa superiornom inteligencijom imaju naviku analizirati svaku sitnicu koja im s dogodi i to može čak i njih same dovoditi do ludila.

6. Percipirani su kao hvalisavci

Često nekome žele pomoći pružajući mu potrebu informaciju, a onda steknu utisak da se bespotrebno hvale svojim znanjem što drugima može biti izrazito odbojno.

7. Znaju koliko toga ne znaju

Inteligentne osobe lakše percipiraju stvarnost i kao takve lakše shvaćaju kako ne znaju apsolutno sve, a lakše im je odrediti i u kojim su područjima bolji.