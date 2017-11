Selfi mis Izraela i mis Iraka izazvao burne reakcije

Dok su se učesnice izbora za Mis univerzuma 2017. godine okupljale ove nedjelje u Las Vegasu, mis Izraela i mis Iraka - dvije zvanično neprijateljske zemlje, pozirale su za selfi fotografije koje su postavile na Fejsbuku i Instagramu.

Želeći da promovišu mir i ljubav vjerovatno nisu slutile kakve će reakcije izazvati na društvenim mrežama.

Mis Izraela Adar Gandelsman je na svom Instagram nalogu označila mis Iraka Saru Idan zadivljujućom i dobila skoro 3.000 lajkova.

Sara Idan koja je odrasla u Iraku, a preselila se u SAD da studira muziku, napisala je na svom Fejsbuk nalogu da je veoma počastvovana što je prva Iračanka koja poslije 45 godina predstavlja svoju zemlju na tom nadmetanju.

Miss Iraq Sarah Idan and Miss Israel Adar Gandelsman (no relation...) met at the Miss Universe beauty pageant and became friends. Miss Iraq posted this photo on her Instagram. What a great message of hope for the region. Good luck to both Sarah and Hadar. pic.twitter.com/GV9L9JW7Rg