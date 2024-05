Selin Dion u suzama, potresne scene rasplakale obožavatelje (VIDEO)

Obožavatelji Selin Dion (55) sa suzama u očima gledali su trejler za dokumentarac o njenom životu pod nazivom "Ja sam: Selin Dion".

U dirljivoj najavi dokumentarca vidi se Selin kako plače dok govori o svom sindromu koji je mnogo uticao na njen život i okončao njenu karijeru.

Na društvenim mrežama mnogi su komentarisali kako ih je ovaj trenutak "slomio".

"Ovo me je slomilo. Kakva divna i jaka žena", "Potpuno sam u šoku, ona ne zaslužuje ovo", "Rasplakala me je, a dokumentarac još uvijek nije ni izašao", "Kraljice, zaslužuješ zdravlje, ljubav i sve pohvale", "Selin, volimo te i nedostaješ nam", samo su neki od komentara, navodi Jutarnji list.

She’s ready now. I Am: Celine Dion, a new documentary, premieres on Prime Video June 25. – Team Celine Elle est maintenant prête à vous raconter son histoire. Je suis : Céline Dion, un nouveau documentaire, disponible dès le 25 juin sur Prime Video. – Team Céline#IAmCelineDion… pic.twitter.com/K6ciZSFT7y