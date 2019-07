Sirijka doselila u Banjaluku: Republika Srpska mi nadomješta toplinu doma

TREBINJE - Sirijka Hilda Herekes, rodom iz grada Alep, oduševila je nedavno crkvenim pojanjem brojne vjernike Trebinjce okupljene na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Petropavlovom manastiru. Ona kaže da joj Republika Srpska nadomješta toplinu doma.

Ova mlada Sirijka dodaje da se prije deset godina s bratom najprije doselila u Zagreb, a zatim u Banjaluku, gdje živi već pet godina i gdje se osjeća kao kod kuće.

"U Banjaluci sam na studijama, treća godina farmacije, a moj brat je na psihologiji. Sve to vrijeme sam pjevala, jer sam se odmalena u Siriji bavila pjevanjem, najprije u dječjem horu, a kako su me roditelji od ranog djetinjstva vodili u crkve tamo me opčinilo crkveno pojanje, pa sam s porodicom i prijateljima pjevala i u crkvi", kaže Hilda.

U Banjaluci je, dodaje, odmah potražila neki hor, kako bi se aktivirala, tako da se učlanila u hor "Jedinstvo". Prije dvije godine se priključila etno grupi "Trag", da bi kasnije formirala svoju grupu "Dar".

"Grupu čini pet djevojaka, koje izvode etno pjevanje, a koje se meni sviđa jer je toplo i ima dušu. Tako misle sve djevojke u grupi i kada se naši glasovi slože, to dobro zvuči", objašnjava Hilda na tečnom srpskom jeziku, koji je, kako dodaje, lako naučila.

S etno grupom "Dar" je, kaže, i ranije dolazila u Trebinje, koje je na nju ostavilo izuzetan utisak, zbog čega mu se rado vraća.

"Ovo je prelijep i topao grad, ali mi se najviše sviđa zato što me nekako jako podsjeća na moju domovinu. Veoma su slični i mentalitet i klima i ljudi. Hvala vam puno što ste tako srdačni i zbog toga će vas svi voljeti", dodaje ova djevojka.