Slala poruke preminulom ocu, jednog dana stigao odgovor

Nakon što je umro čovjek koji je brinuo o njoj, djevojka je nastavila slati SMS poruke na njegov broj. A onda je dobila odgovor čovjeka koji je izgubio kćerku u saobraćajnoj nesreći.

"Hej, tata, to sam ja! Sutra će mi opet biti težak dan", napisala je Čestiti Peterson (23) u SMS poruci koju je poslala na broj koji je koristio njen otac, veče prije četvrte godišnjice njegove smrti. Već četiri godine svakodnevno mu je slala poruke s vijestima iz svog života, nastojeći tako zadržati neku vezu s njim. I ovaj put je u poruci napisala koliko joj je bilo teško tokom četiri godine koliko ga nema, tokom kojih je uprkos svemu dobila bitku protiv raka i uspjela završiti fakultet, ne očekujući ništa. A onda je stigao odgovor!

"Zdravo, dušo! Ja nisam tvoj tata, ali dobio sam sve tvoje poruke tokom ove četiri godine. Radujem se tvojim jutarnjim porukama i večernjim javljanjima. Zovem se Bred i izgubio sam kćerku u saobraćajnoj nesreći u avgustu 2014. i tvoje su me poruke održale na životu. Kad mi pošalješ poruku, znam da je to poruka od Boga, odgovorio je u svojoj poruci Čestiti Bred.

"Žao mi je što si izgubila nekog tako bliskog, ali čitao sam tvoje poruke i vidio kako rasteš i prolaziš kroz probleme koje mnogi nemaju. Puno puta sam ti htio odgovoriti, ali nisam ti želio slomiti srce", napisao je Bred te pohvalio Čestiti zbog toga kako napreduje. Nazvao ju je svojim anđelom, nakon što je izgubio vlastitu kćerku u saobraćajnoj nesreći.

"Ti si prekrasna žena i volio bih da je moja kćerka mogla postati takva kao ti. Hvala ti na svakodnevnim porukama, podsjetila si me na to da ima Boga i da nije njegova greška to što moje male djevojčice više nema. Dao mi je tebe, mog malog anđela. Znao sam da će doći ovaj dan. Sve će biti u redu, samo uživaj u svakom danu i obasjaj nas svjetlom koje ti je Bog dao. Žao mi je što moraš proći kroz ovo, ako ti to išta znači, veoma sam ponosan na tebe", napisao je Bred u svom odgovoru djevojci.

Duboko dirnuta, Čestiti je podijelila taj odgovor na Facebooku, gdje ga je ubrzo podijelilo više od 265.000 ljudi.

Napisala je: 'Svaki dan protekle četiri godine pišem poruke svom tati, da bi znao kako sam. Danas sam dobila znak da je sve u redu i da ga mogu ostaviti da počiva u miru".

Nakon što je dobila bezbroj poruka od ljudi koje je ova priča dirnula, u još jednom postu je objasnila da Džejson Ligons, kojem je pisala poruke, nije bio njen biološki otac, nego čovjek koji je brinuo o njoj otkad je bila dijete.

"On nikad nije propustio nijedan moj ples u školi, promociju i - o, da! - znao mi je održati predavanje zbog mog ponašanja. Ako bih dobila dozvolu za izlazak, obavezno sam morala upoznati dečka koji me prati s njim, pa bi nam takođe održao dugačko predavanje", kaže Čestiti.

Dodaje kako je plakala s njim, sve dijelila s njim, te postala vrlo samostalna i samosvjesna jer se on potrudio da joj pokaže kako sreća zgleda.

"Džejson nije bio moj otac, ali bio je očinska figura za mnogu djecu u našem gradu", napisala je i dodala: "Podijelila sam ovu poruku zbog svojih prijatelja i porodice, želim da vide da Bog postoji. Možda su trebale četiri godine da to uvidim, ali pokazao se u pravi čas", prenosi Daily Mail.