"Slonovo stopalo" - jedna od najopasnijih stvari na svijetu

Iako je prošlo dvije nedjelje od emitovanja zadnje epizode hit serije Černobil, svijet je i dalje zaluđen nuklearnom katastrofom i svim što ima veze s tim.

Turisti su pohrlili u Pripjat, influenseri se slikaju goli u Zoni isključenja, a mnogi su se ozbiljno zainteresovali za nuklearnu fiziku.

Posljednjih dana mediji su se raspisali o najopasnijoj stvari u Černobilu i jednoj od najopasnijih stvari na svijetu.

Zove se "Slonovo stopalo" i nalazi se u tamnoj komori ispred reaktora koji je eksplodirao. "Slonovo stopalo" zapravo je masa visoko radioaktivnog materijala slična lavi koju su pronašli radnici odmah nakon eksplozije reaktora. Za samo nekoliko sekundi masa je radijacijom ubijala, a prema nekim izvorima, "Slonovo stopalo" još je toplo i emituje dovoljnu količinu radijacije da ubije odraslog čovjeka za nekoliko minuta.

