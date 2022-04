Sojin vosak pretvara u zdrave i unikatne mirisne svijeće

Samo se radom ili hrabrošću može postići ugled među ljudima, prisiliti ih, ne da vas vole i nagrade, ali svakako da vas cijene i poštuju. Naravno da je rad bolje i sigurnije sredstvo, jer hrabrost nije od prirode svakom dana, a osim toga - za nju se rjeđe i prilika pruža, dok je za rad i radljivost uvijek ima. I ne govorim ovdje o unutrašnjem zadovoljstvu koje čovjek ima od dobro svršenog posla i koje svakako vrijedi više od svih nagrada i priznanja ljudskih, zapisao je velikan književnosti Ivo Andrić o čovjekovom radu.

A da je ono što se rukama stvori razlog za ponos, zna i Lejla Iskrić Basara iz Donjeg Vakufa, koja se u septembru 2021. godine otisnula u izradu ručno lijevanih kremastih mirisnih svijeća od 100 odsto prirodnog sojinog voska i kvalitetnih koncentrisanih nerazrijeđenih mirisnih ulja koja u svom sastavu ne sadrže alkohol.

"Inače sam ljubitelj svijeća, uvijek su mi bile čarobne i opuštajuće, ali kada god bih poželjela da ih kupim u komercijalnim trgovinama, pomislila bih na to da nisu zdrave i da je bolje da ih izbjegavam. Tako se nekako rodila ideja da počnem da pravim zdravu varijantu svijeća, od voska koji je zdraviji i bezbjedan za korištenje u domu. Odabrala sam za početak sojin vosak, nabavila potreban materijal, te pomoću istraživanja o samom vosku i tutorijala koje sam odgledala na stranim jezicima na internetu, napravila sam prvu svijeću koju smo zapalili u našem domu. Muž i ja smo bili oduševljeni", kazuje Lejla na početku razgovora za "Nezavisne".

Dalje objašnjava da je nastavila izrađivati svijeće, jer su i uža rodbina i prijatelji željeli u svom domu imati zdrave mirisne svijeće, te da je, uz podršku sestre i muža, odlučila napraviti Instagram i Facebook stranicu pod nazivom Candly_natural_candle.

A prije samog ulaska u svijet izrade svijeća bilo je potrebno imati određena znanja o sojinom vosku, ali i o tome kako se kombinuje sa drugim proizvodima.

"Potrebno je poznavati karakteristike voska, kako se skladišti i čuva, na kojoj temperaturi je preporučljivo da se otapa, na kojoj da se miješa sa mirisnim uljima, bojama... To su neke finese koje se iskustvom stiču i nakon 30 napravljenih svijeća naučite da budete bolji i da naredne svjećice dobivaju na kvaliteti i da ljepše izgledaju. Napomenula bih da su određene nepravilnosti i te kako moguće kada se radi sa sojinim voskom, ali to je sasvim normalna pojava jer je čist i bez umjetnih aditiva. Uprkos neravninama, to ne mijenja kvalitet, ljepotu i ugođaj koji sojine svijeće pružaju", objašnjava mlada žena.

Prednosti sojinog voska u odnosnu na druge vrste, prema njenim riječima, prije svega su što se dobija iz prirodnog obnovljivog izvora, preradom biljke soje.

"Sojine svijeće predstavljaju zdraviju varijantu i za ljude i za planetu. Ne ispuštaju štetne plinove, ne stvaraju čađ na stjenkama posude i netoksične su. Još neke prednosti su te što sojine svijeće sporije gore, samim tim duže traju, te su dugoročno gledajući i ekonomičnije", priča Lejla i dodaje da na bh. tržištu pronalazi sve sirovine potrebne za pravljenje svijeća i da je srećna okolnost što ne mora posezati za tržištem van BiH.

Lejlu smo pitali kako zapravo teče proces izrade svijeća od sojinog voska, odnosno koje je korake potrebno ispoštovati da bi se dobio konačan proizvod.

"Proces pravljenja svijeća ide od pripremanja i dezinfikovanja tegli, fiksiranja fitilja, pripremanja voska, topljenje voska te dodavanja mirisnog ulja na odgovarajućoj temperaturi. Predzadnji korak je izlivanje voska u zagrijane tegle i ostavljanje da očvrsne, dok je završni korak podrezivanje fitilja", navodi mlada žena spretnih ruku.

Na pitanje da li se dešavaju situacije kada ne ide sve po planu, te da li se "podvale" greške u nekom od procesa proizvodnje koje je potrebno ispoštovati, kroz smijeh kazuje da je bilo takvih situacija.

"Pošto u svom domu imam i malog 'odmagača' - moju dvogodišnju djevojčicu - bilo je situacija u kojim mi se, dok pazim da se neće negdje spotaknuti i pasti, dešavalo da jednu svijeću fulim ili ne odradim kako treba. Bilo je smiješnih i simpatičnih situacija. Sve u svemu, pravljenje svijeća je jedan jako zabavan proces", navodi Vakufljanka koju je želja za radom i novim saznanjima navela da se odvaži i bude na korak do pokretanja vlastitog posla.

Lejla dalje kazuje koje su osnovne karakteristike konačnog proizvoda i koje proizvode trenutno ima u ponudi, u smislu mirisnih ulja koja kombinuje sa sojinim voskom.

"Glavna karakteristika im je da su u potpunosti handmade. Ručno lijevane u teglicama, kremaste i glatke, lijepo mirišu i lijepe su za oko. Koristimo samo kvalitetna koncentrisana nerazrijeđena mirisna ulja koja ne sadrže alkohol ni štetne tvari. U ponudi trenutno imamo mirise - vanilija, lavanda, jagoda, med - čokolada i cvijet. Do sada se vanilija pokazala kao najtraženiji miris, a moguće je izraditi svijeću s mirisom po želji kupca. Također ih kombinujem sa suhim cvijećem, suhom lavandom, koji se ubacuju u još omekšali vosak. Ta dekoracija voska se pokazala kao jako tražena među kupcima", ponosna je Lejla.

Pored brojnih mirisa u ponudi brenda Candly natural candle su i tri veličine svijeće, odnosno teglice - velika, srednja i mala, a u ponudi su i gift boxovi, koje Lejla izrađuje prema željama kupaca, tu su moguće kombinacije od dvije velike svijeće, velika i mala, dvije male, svijeća ukrašena slatkišima i slično.

"Gift boxove pakujem u drvenu ambalažu, s koverticom unutra. Upakujem i ukrasnim sve kao poklon i to onda dobije još ljepši izgled. Zasad je to nešto što kupaci najviše traže."

Dalje objašnjava da se za teglice kao ambalažu odlučila jer joj je prva pomisao na svijeću bila svijeća u tegli kao jedan ekološki prihvatljiv, elegantan i siguran proizvod.

"Tegle su staklene, čvrste i otporne na vatru. Želja mi je bila da moj proizvod bude eco-friendly, da sačuvam okolinu, te sam odabrala ambalažu koja se može reciklirati. Kada govorimo o samom dizajnom, na ideju ukrašavanja teglica došla sam jer, prije svega, nisam željela da moje svijeće budu kopija konkurencije u moru sličnih svijeća koje se nude na internetu. Htjela sam unikatan, originalan proizvod koji će podsjećati na toplinu doma, a dizajn tegli pomalo podsjeća i na džemove naših nana i baka", dodaje Lejla.

Navodi da joj je jako drago kad dobije pozitivanu povratnu informaciju od kupaca, odnosno da su zadovoljni proizvodom, da uživaju u mirisu, da im je proizvod originalan i poseban. "Kada Candly poklon boxom kupac obraduje voljenu osobu i to znanje da je moj ručni rad nekom donio radost, to je nešto što mi izazove posebno lijep osjećaj i na što sam ponosna."

Lejlu smo dalje pitali može li iz svog iskustva govoriti o potrošačkom društvu u smislu osviještenosti o kupovini ručno rađenih svijeća u odnosu na one industrijske.

"Nažalost, na našim prostorima još nije dovoljno zaživjela svijest o zdravim svijećama. Ljudi vole kupiti ono što im je dostupno na policama komercijalne proizvodnje. A to su jeftine parafinske svijeće. One su i jeftinije od sojinih. Ljudi ne znajući o njihovoj štetnosti, uzimaju ih privučeni primamljivim izgledom i mirisom. Također i ova situacija s pandemijom virusa korona nije išla naruku kreativcima, jer su sve sirovine poskupjele. Ipak, sve veći je broj ljudi, naročito žena, koji cijene ručni rad i upravo to biraju kada žele obradovati svoju dragu osobu", priča ova kreativka.

Brojni su primjeri ljudi koji su u BiH pokušali pokrenuti svoj biznis, obrt, ali su odustajali negdje na pola puta ili već na samom početku zbog birokratije ili novca, te smo Lejlu pitali kakva su njena iskustva, a ona kazuje da je još na početku svoje priče sa svijećama, te da na ovu temu trenutno ne može govoriti.

"Možda u budućnosti, ukoliko se prodaja proširi, planiram registrovati svoj mali obrt handmade zdravih svijeća."

A Lejla svoje zdrave svijeće trenutno ručno izrađuje u handmade radionici smještenoj u Donjem Vakufu, te navodi da kupci proizvode mogu lično preuzeti u radionici i u Bugojnu, a u ostale gradove odabrane mirisne proizvode šalje brzom poštom.

"Moguće me je kontaktirati putem društvenih mreža pod nazivom Candly_natural_candle, na kojima sam aktivna, često objavljujem nove sadržaje i odgovaram na poruke u najkraćem roku. Također moguće me je kontaktirati putem e-maila moje stranice", pripovijeda ona.

Kada su u pitanju planovi za buduće dane, navodi da planira proširiti svoju ponudu zdravih svijeća, uvesti neke nove dizajne tegli, svijeće iz kalupa bez tegli…

"Nešto novo se priprema uvijek. Također, želja mi je u ponudu uvesti i svijeće od pčelinjeg voska, koje također imaju svoje benefite. Pored toga, težim ka tome da ostvarim saradnju s handmade radnjama i prodavnicama koje bi plasirale moje proizvode na svojim policama, te bi se tako i više saznalo za moju priču. Za kraj bih dodala: Birajte zdravo, kvalitetno i unikatno, jer se uvijek isplati!", zaključuje Vakufljanka na kraju razgovora za "Nezavisne".

Lejla je radom, ali i hrabrošću da sa drugima podijeli svoj kreativni pogled na svijet, postigla ugled među ljudima. Nagrade za radljivost, kako Andrić na početku priče kazuje, njoj su riječi hvale koje dobija od kupaca, ali i spoznaja da zdrave svijeće od sojinog voska nastale u njenoj handmade radionici postaju dio dekora, ali i prijathih mirisa brojnih domova u BiH i uspomena koje u njima nastaju.