Srbi nasumično odabrali momka iz Naurua, sada ima više pratilaca nego njegova zemlja ljudi

Anou Debao je običan stanovnik Naurua, a preko noći postao je poznat cjelokupnoj srpskoj javnosti.

Naime, stranica "negujmosrbski" pokrenula je akciju da ga zaprati više ljudi od broja 11.359 (broj stanovnika te države).

Oni su juče najpopularnijeg influensera Naurua slučajno našli na društvenim mrežama, nakon čega su jednostavno pozvali sve svoje pratioce da ga zaprate u želji da broj ljudi koji ga prati preraste broj stanovnika njegove matične države.

Dva sata od početka akcije Anou je imao 14.500 pratilaca, a sada je taj broj narastao na preko 38.000 vernih pratilaca iz Srbije!

Iako su administratori pomenute stranice naveli da se radi o nasumično izabranom profilu persone iz Republike Nauru, pojavili su se mnogi koji su posumnjali u ovu verziju, dok administratori tvrde da se radi o teoriji zavjere.

Razlozi za sumnju su jednostavni, a tiču se mogućnosti da se radi o profilu koji će uskoro promijeniti ime i imati veliku publiku kojoj će moći da nudi robu i/ili usluge i obavlja druge komercijalne ili zabavne aktivnosti.

Uglavnom, više od 30.000 ljudi se uključilo u akciju da zaprati Anou Debaa, postao je zvijezda za dva sata, a zabava je zagarantovana, s obzirom na broj duhovitih komentara koju korisnici ostavljaju na profilu za koji se svi nadaju da ipak pripada mladom čovjeku sa Naura.

Zanimljivo je to što pomenuti Anou Debao nije koristio Instagram profil neko vrijeme, pa nije mogao da se uvjeri u to kakvu je slavu stekao u srpskom narodu. Međutim, i to se promijenilo.

Mladi Nauruanac se oglasio prvi put posijle "akcije" srpskih Instagram korisnika i oduševio vjernu publiku širom Srbije!

"Moram da priznam, bio sam zbunjen, ali u isto vrijeme i srećan što ste u tolikom broju zapratili moj mali Instragram nalog. Kako sam obavješten, verujem da je razlog vašeg interesovanja zasnovan na činjenici da je moja država nedavno priznala Kosovo kao dio Srbije. Kao Nauruanac, stojim iza odluke svoje zemlje", napisao je ovaj mladić.

On se takođe se zahvalio pomenutoj stranici što je učinila sjajne napore u prepoznavanju stanovnika Naurua.

Podsjetimo, Republika Nauru je mala zemlja koja je nedavno povukla priznanje tzv. Kosova. Prema popisu iz 2017. godine, Nauru ima 13.649 stanovnika.

(Srbija Danas)