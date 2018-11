Sretni dobitnik u Brčkom u igri "Srećke" osvojio 100.000 KM

Nedugo nakon što se našla u prodaji, nova srećka “VELIKA LOVA” usrećila je igrača iz Brčkog, koji je osvojio do sada najveći novčani dobitak u ovoj igri u iznosu od 100.000 KM, saopšteno je iz Lutrije BiH.

U prijepodnevnim satima u direkciju Lutrije Bosne i Hercegovine javio se sretni dobitnik kako bi naplatio ovaj novčani dobitak. U kratkom razgovoru sa dobitnikom doznalo se da je veliki ljubitelj klasičnih igara na sreću, a posebno izdvaja igru TV Bingo, koja mu je najomiljenija.

Kako je rekao, nerijetko okuša sreću i na srećkama iz ponude Lutrije Bosne i Hercegovine, koje su mu do sada donosile manje dobitke ali posljednji dobitak od 100.000 KM na srećki “VELIKA LOVA” će mu, kako kaže, promijeniti život.

"Dobitak od 100.000 KM me je šokirao i na prvi pogled nisam mogao vjerovati da sam osvojio ovaj iznos. Odigrao sam sve tri igre na srećki, a druga igra mi je donijela ovaj veliki dobitak. Kada sam primjetio da u igri 2 u jednom redu imam zbir brojeva 10, u nastavku sam znao da me očekuje dobitak ali nisam se nadao da ću osvojiti najveći dobitak koji me je zaista šokirao", kazao je dobitnik.

Na pitanje gdje će potrošiti osvojeni novac, dobitnik se povjerio da će dio osvojenog novca iskoristiti kako bi otišao na neko daleko putovanje koje do sada nije mogao priuštiti, te da će dio novca iskoristiti da posjeti rodbinu koja se nalazi daleko od Bosne i Hercegovine. Dodao je i to da će sa osvojenim novcem platiti školovanje bliskoj rođaki , a ostatkom novca planira kupiti nekretninu na području Brčkog.

Lutrija Bosne i Hercegovine čestitala je sretnom dobitniku na osvojenom najvećem dobitku u igri “Srećke”.

(klix.ba)