Srpskog fotografa usvojio poglavica plemena Masai

Poznatog srpskog fotografa Maria Leone Bralića usvojio je, ni manje ni više, poglavica čuvenog afričkog plemena Masai, koje obitava u centralnoj Tanzaniji.

Jedini kriterijum na osnovu koga stranac može postati dio plemena Masaia jeste plemenitost, a na prijedlog poglavice ovog plemena, vijeće staraca odlučivalo je godinu dana, nakon čega je Bralić primljen u porodicu poglavice Masai plemena.

Riječ je o plemenu gdje je moral iznad svega, čiji pripadnici ne znaju za laž i neiskrenost, i po tome su poznati po cijeloj Africi.

Bralić je zbog svog fotografskog posla, ali i velike strasti prema moreplovstvu, često boravio u Africi, pa je tako i došao u kontakt sa pripadnicima plemena Masai, sprijateljio se najpre sa sinom poglavice, koji ga je nakon nekoliko godina i usvojio.

"Ja sam njima pomagao oko nekih izvora vode, kad oni piju iz bare, ja pijem iz bare. Uveče stave drvo u pepeo pa ujutru sa mlekom grizu ćumur, to sam radio i ja. Taj ćumur služi zapravo za detoksikaciju, ako piješ vodu koja nije čista odnosno ima amebe i slično, taj ćumur zapravo uništi to. Kao četkicu za zube koristio sam što i oni - drvo bodljikavog grma koga oni ne preseku nego rascvetaju i onda time čačkaju zube. To ima ukus mentola i izuzetno je za zdravlje zuba", kaže Bralić za Tanjug.

"Sve što oni rade ja to poštujem i primenjujem, i oni su se tome čudili. Na svahiliju su me, dok me nisu usvojili kao svog, nazivali ''muzungu'', što znači stranac, ali i pored toga, poglavica je kazao da je plemenitost osobina koja me je preporučila za to da postanem deo njihove porodice", kazao je srpski fotograf.

Bralić je pokrenuo svoju fondaciju - humanitarnu organizaciju "Oazis" koja za cilj ima pomoć mladim i talentovanim pripadnicima Masai plemena koji nemaju uslova da se bave onim za šta su talentovani, ali djelatnost ove fondacije je zapravo globalna, odnosno nije ograničena samo na Afriku, već su u planu akcije i u Srbiji.

"Cilj humanitarne organizacije koju smo pokrenuli sa par mojih prijatelja je da mi bar jednom godišnje nađemo osobu kojoj možemo da promenimo život. Recimo ako je ta osoba, neki talentovani radnik na plaži, ja mogu da mu za par hiljada dolara napravim radionicu, kupim alate, da unapredi svoj posao pa će da zaposli svoju rodbinu i to će u korenu promeniti njegov život", naveo je on.

"Ovde u našoj državi imamo jednu mladu slikarku koja radi kao prodavačica cipela, jako je talentovana, ali ima problem sa kirijom, opstankom, želimo da mi finansiramo nju godinu dana da može da se bavi isključivo umetnošću", kaže Bralić.

On već godinama živi na relaciji Beograd-Afrika, a svoju porodicu u Masai plemenu posjećuje svake godine i u njoj boravi po nekoliko mjeseci.

Bralić kaže da u životu nikada nije digao objektiv na nešto što je ružno ili šokantno.

"Ja sam sebi izabrao vizuelnu umetnost, fotografiju i video - film, da bi širio saznanje o nekim malim lepim detaljima, da bi stimulisao ljude da skreću pažnju na lepo", navodi Bralić.