Šta Korejci uzimaju kako bi ostali zdravi i mladi

Reputacija Korejaca za zdravlje i mladolikost može se pripisati raznim faktorima. Prehrana bogata hranom poput povrća, ribe i fermentisanih proizvoda pridonosi opštem blagostanju.

Redovna fizička aktivnost, često integrisana u njihov svakodnevni život, jača kondiciju. Osim toga, kulturološke prakse, poput snažnog naglaska na njegu kože i aktivnosti za smanjenje stresa poput tradicionalnih čajeva i praksi opuštanja, igraju važnu ulogu u održavanju zdravog načina života.

Genetika, preventivna zdravstvena zaštita i društveni fokus na uravnotežen život dodatno doprinose dugovječnosti i vitalnosti uočenoj u korejskoj populaciji, prenosi timesofindia.com.

Evo nekoliko dodataka prehrani koje Korejci često uključuju u svoju rutinu zbog cjelokupnog zdravlja i vitalnosti

1) Crveni ginseng Crveni ginseng, dobro poznati tradicionalni korejski lijek, cijenjen je zbog svojih adaptogenih svojstava. Vjeruje se da povećava otpornost na stres, podiže nivo energije i poboljšava kognitivne funkcije. Crveni ginseng često se konzumira u raznim oblicima, uključujući kapsule, ekstrakte ili kao sastojak čajeva i tonika.

2) Omega-3 masne kisjeline Pronađene u izobilju u masnoj ribi poput lososa i skuše, omega-3 masne kisjeline neophodne su za zdravlje srca i kognitivne funkcije. Budući da ne konzumiraju svi redovito ribu, mnogi Korejci odlučuju se za dodatke prehrani omega-3, osobito one dobivene iz ribljeg ulja ili algi. Ovi su dodaci cijenjeni zbog svog potencijala da podrže zdravlje kardiovaskularnog zdravlja i smanjuju upale.

3) Vitamin D Uprkos tome što je Južna Koreja zemlja s obiljem sunčeve svjetlosti, nedostatak vitamina D zabrinjava u Južnoj Koreji zbog načina života poput dugog radnog vremena. Vitamin D je neophodan za zdravlje kostiju, imunološku funkciju i regulaciju raspoloženja. Suplementi vitamina D, osobito tokom zimskih mjeseci ili za one koji su ograničeno izloženi suncu, obično se uzimaju za rješavanje nedostataka.

4) Kolagen Kolagen je protein koji pruža strukturnu potporu koži, kosi i noktima. Prepoznajući ulogu kolagena u održavanju mladenačke kože, mnogi Korejci uključuju dodatke kolagena u svoj režim ljepote. Vjeruje se da ti dodaci utiču na elastičnost kože, hidratiziraju je i smanjuju pojavu bora.

5) Probiotici Probiotici, poznati po ulozi za zdravija crijeva, postaju sve popularniji u Južnoj Koreji. Fermentisana hrana poput kimchija, jogurta i drugih tradicionalnih korejskih jela pridonosi unosu korisnih bakterija. Međutim, kako bi osigurali dosljedan i stalan izvor, mnogi Korejci takođe konzumiraju probiotičke dodatke zbog zdravlja probavnog sistema i jačanja imuniteta.

6) Vitamin C Vitamin C je poznat po svojim antioksidativnim svojstvima i ulozi u jačanju imunološkog sistema. Korejci često u svoju prehranu uključuju namirnice bogate vitaminom C poput citrusa, bobičastog voća i zelenog povrća. Dodatno, suplementi vitamina C obično se uzimaju, posebno tokom sezone prehlade i gripe, za jačanje imunološke funkcije i cjelokupnog zdravlja.

7) Kurkuma Kurkuma, glavna namirnica u korejskoj kuhinji, sadrži kurkumin, spoj poznat po svojim protivupalnim i antioksidativnim svojstvima. Prepoznajući potencijalne zdravstvene dobrobiti, mnogi Korejci konzumiraju dodatke kurkume za zdravlje zglobova, za ublažavanje upala i jačanje imuniteta.

8) Ekstrakt zelenog čaja Zeleni čaj vjekovima je sastavni dio korejske kulture, slavljen zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti. Dodaci ekstrakta zelenog čaja, bogati polifenolima i antioksidansima, često se uzimaju zbog svog potencijala za ubrzanje metabolizma, pomoć u regulaciji tjelesne težine i zdravlja kardiovaskularnog sistema, prenosi RTCG.

