Šta bi Frojd rekao o selfiju?

Na selfije danas gledamo kao na neku novu pojavu, sam izraz je ušao u Oksford riječnik 2013. i ubrzo postao riječ godine.

Selfiji su, međutim, stari koliko i fotografija, a prvi selfi fotogtrafije je 1839. godine napravio Amerikanac Robert Kornelijus.

U analizi u kojoj se selfijima bavio BBC, a tekst prenio Nedeljnik, autor primećuje da bi fenomen selfija sigurno bio zanimljiv Sigmundu Frojdu, tvorcu psihoanalize i da bi on vjerovatno primijetio da ljudi kače selfije ne zato što su zaljubljeni u sebe, već zato što žele da svi ostali budu zaljubljeni u njih.

BBC podsjeća da je Frojd započeo svoja istraživanja krajem 19. vijeka, u doba daleko veće seksualne represije, kao i da su se žene i muškarci držali odvojeno i da su učeni da se stide zbog izražavanja svoje seksualnosti, ili još gore, zbog uživanja u njoj.

Mnoge Frojdove pacijentkinje iz bečkog visokog društva patile su od "histerične paralize", odnosno, bile su nesposobne da hodaju, bez ikakvog fizickog uzroka. Frojd je smatrao da su time u stvari tražile pažnju.

"Ako nam je pažnja drugih ljudi toliko potrebna, zar nije bolje podijeliti nekoliko besramnih selfija? Možda jeste, ali to ne znači da ne postoji nešto nezdravo u ovoj opsesiji, ne samo za one koji slikaju selfije, već i u odnosu na to kako selfiji utiču na druge", navodi autor na BBC.

Konstatuje da selfiji pokazuju ljude koji žive najbolje živote, i pažljivo se biraju i sređuju, te da smo okruženi slikama ljudi sa savršenim životima i tijelima, a da novije studije pokazuju da se zbog njih osjećamo sve zavidnije, izolovanije, nesigurnije i neadekvatnije.

Frojdovim riječima, tuđi selfiji nas čine neurotičnim, konstatuje se u analizi i podsjeća na njegove riječi da je cilj psihoanalize da zameni neurotičnu patnju normalnom ljudskom nesrećom.

Sljedeći put kada poželite da slikate selfi, sjetite se Narcisa i umjesto selfija usmjerite se na prijatelje, poruka je u tekstu BBC-ja, a reč je o liku iz grčke mitologije koji se udavio pokušavajući da zagrli svoj odraz u vodi, a diveći se sopstvenoj ljepoti.

Frojd kaže da je samoljublje prirodno, podsjeća autor, ali podsjeća i da ono može da se pretvori u psihološki poremećaj kada neko voli sebe do te mjere da isključuje sve ostale.

"Ako se umjesto selfija usmjerite na prijatelje, možda nećete dobiti onoliko lajkova koliko biste željeli, ali ćete dobiti Frojdovo odobravanje i to bi trebalo da vam bude dovoljno", zaključak je teksta, koji je objavio BBC, a prenijeli Nedeljnik i B92.