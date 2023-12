Šta pokloniti bliskim osobama za rođendan?

Vjerovatno se mnogima desilo da često ne znaju šta pokloniti prijatelju ili članu porodice za rođendan. Osluškujete njihove želje, a kada konačno dođe vrijeme da to ostvarite - jednostavno nemate ideju šta da im poklonite. Upravo zbog toga vam donosimo neke ideje koje vam mogu poslužiti kao inspiracija.

Personalizovani pokloni

Ako već znate da osoba kojoj kupujete poklon voli nešto konkretno, ali vam se možda to čini kao da nije dovoljno, razmislite da li možete taj poklon personalizovati. Takvi pokloni su uvijek dobra ideja jer ste se potrudili oko njega i da ga niste kupili u zadnji čas. Personalizovati možete svašta, počevši od termos boca za one koji žele uvijek imati toplu ili ledenu kafu pri ruci, do majice sa nekim zanimljivim natpisom ili ukrasom. Sigurno će ih razveseliti i jedno i drugo.

Na primjer, ako znate da osoba čiji se rođendan bliži radi naporan posao ili je često izložena stresu, razmislite o tome da njoj ili njemu poklonite bon za spa centar ili nekakav sličan tretman. Kada je riječ o spa centrima, oni uglavnom nude mogućnost kupovine poklon-bona koji slavljenik može iskoristiti kada mu najviše odgovara.

Karte, ulaznice i sl.

Ako vama draga osoba voli putovati, nema boljeg poklona od karte za neko putovanje. S obzirom na to da je i u takvoj situaciji gotovo nemoguće izabrati datum, a možda i destinaciju, najbolje je da uzmete poklon-bon za kartu u nekoj avio-kompaniji.

Ako je vaš prijatelj ili član porodice avanturista i voli provoditi vrijeme na otvorenom, možete izabrati nešto od opreme za tzv. outdoor aktivnosti, kao što je sportska oprema, set za planinarenje, bicikl i sl. Možete posjetiti trgovinu sa sportskom opremom i ideja sigurno neće izostati.

Osim toga, blisku osobu možete obradovati i ulaznicom za koncert najdražeg izvođača, ulaznicom za dobru predstavu, izložbu, za vožnju balonom, skok padobranom, odnosno bilo šta što bi vašeg prijatelja moglo obradovati.

Ipak, uvijek treba imati na umu da su najljepši pokloni oni koji bi zapravo trebalo da budu svakodnevica, kao što je razgovor, podrška, osmijeh, prijateljstvo… Svi znamo da na poseban dan dragoj osobi želimo darovati nešto posebno, ali nikad ne treba zaboraviti na najvažnije vrijednosti.

Parfem je uvijek u modi

Može se reći da svi vole lijepe parfeme, bilo da kupujete poklon za mušku ili žensku, staru ili mladu osobu. Svakako nećete pogriješiti ukoliko se odlučite za parfem.

Naravno, uvijek možete igrati na sigurno i uzeti parfem koji osoba već koristi ili se odlučiti za neki novi. Ukoliko odaberete drugu opciju, savjet je da odvedete osobu u parfimeriju kako bi isprobala više mirisa i kako biste bili sigurni da nećete pogriješiti. Naravno, uvijek možete odabrati sami ukoliko vam je poznato kakve mirisne note vaša draga osoba voli.

Kaiš ili novčanik

Kaiš ili novčanik spadaju u klasične poklone, koji možda na prvu loptu djeluju kliše, ali zapravo mogu biti veoma zanimljivi. U pitanju su praktični predmeti koji će osobi trajati dugo, a svaki put kada ih bude koristila sjetiće se vas.

Ukoliko želite da personalizujete svoj poklon, možete naručiti kaiš ili novčanik sa slavljenikovim urezanim inicijalima, nekim citatom i sl.

Biljka, odnosno cvijeće

Za ljubitelje cvijeća nema mnogo razmišljanja, jer je tada biljka pravi pogodak.

Naravno, ne predlažemo da im poklonite buket cvijeća koji će se osušiti poslije nekoliko dana, već smo mislili na sadnicu biljke koja će oplemeniti njihov životni prostor, a idealan izbor bi bila višegodišnja biljka.

Neočekivana kućna žurka i iznenađenje

Kao što ste mogli vidjeti u raznim filmovima, mnoge rođendanske žurke iznenađenja izgledaju tako što slavljenik ulazi u kuću, ne očekujući da ga tamo čeka društvo, a tu su naravno velika torta, baloni i muzika koja je zadužena za pravu slavljeničku atmosferu. Žurka u vašoj režiji ne mora dosljedno pratiti ovakva pravila, a dovoljno je samo da okupite društvo koje će biti zaduženo za sjajno raspoloženje, zatim nabavite omiljeno piće, hranu, tortu sa svjećicama i pokucajte na vrata slavljeniku koji će se sigurno obradovati nenadanom druženju sa svojim najdražim prijateljima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.