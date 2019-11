Stolar Mile se odrekao nagrade u korist bolesne djece

Milorad Jurković iz Beočina poznatiji kao stolar Mile, dobio je nagradu "Humanista godine" od srpske dijaspore u Njujorku.

Nagrada je dodijeljena u Njujorku na gala večeri, ali Mile nije prisustvovao svečanosti jer je, kako kaže za 021, želio da se novac namijenjen za njegovo putovanje i smještaj, usmjeri za liječenje bolesne djece.

"Kad sam sračunao koliko košta karta do Amerike i smeštaj za deset dana rekao sam im da je taj trošak bespotreban. Svako bi voleo da vidi Njujork, ali mislim da je pametnije da se taj novac nekom detetu uplati, jer zašto bih ja svoje oči naslađivao dok druge suze, ja to ne mogu da radim, za mene to nije pobeda", objašnjava on.

Navodi i da na ovaj postupak ne bi trebalo da se gleda kao na veliki gest ili nešto neobično, zato što će se uvijek odreći stvari koje mu nisu prijeko potrebne da pomogne onima koji su manje srećni.

"Toliko sam dugo u ovome da sam se toliko stvari nagledao i čini mi se da je bolesne dece sve više. Svi ti apeli za pomoć su postali jako potresni i teški, a ja sam takav čovek da ne mogu da podnesem da radim nešto a da nisam nekome pomogao - da ja jedem, a da je drugi gladan, to po meni ne ide", priča Mile. Umesto da govori sa bine u Njujorku, prisutnima na gala večeri Mile se zahvalio na nagradi putem video linka.

Podsjetimo, stolar Mile već godinama izrađuje stolice za hranjenje beba porodicima koje ne mogu da ih priušte.

Već u prvih šest mjeseci od kako je započeo sa ovom akcijom izradio je i poklonio više od 200 stolica za mališane. To je bilo 2015. godine. Danas je njegov doprinos nemjerljiv. Dok se roditelji više obraduju stolicama za hranjenje iz praktičnih razloga, osmijeh na licima mališana najčešće izazivaju unikatne drvene igračke koje Mile takođe pravi i poklanja.

Pored korišćenja svog zanata za pomoć porodicama sa djecom, ovaj čovjek velikog srca putem društvenih mreža često pokreće akcije za prikupljanje potrepština samohranim majkama, bolesnoj djeci i svima koji su u teškoj situaciji.