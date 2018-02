Stručnjak za seks otkriva šta se dešava sa Melanijom Tramp

Američki prvi parovi odavno su zanimljivi medijima, ali teško da je ijedan par bio pod takvom medijskom lupom kao što su to aktuelni predsjednik Donald Tramp i supruga Melanija.

Neki se još sjećaju prisnosti kojom su zračili Džordž i Laura Buš, ili Barak i Mišel Obama. Čak su i Bil i Hilari Klinton uspjeli da djeluju skladno uprkos seksualnom skandalu koji je poljuljao njihov ljubavni život i obilježio Klintonovu karijeru. Ali, takav utisak bliskosti bračni par Tramp malo kad ostavlja na posmatrače.

Tramp, bez sumnje želi pažnju i volio bi da ga Melanija posmatra istim zaljubljenim pogledom kako je Nensi Regan posmatrala Ronalda. Ali Roni nije varao Nensi sa porno zvijezdama.

Nemoguće je ne primijetiti da Melanija posljednjih nedjelja namjerno ima preko ramena prebačen kaput ispod kojeg skriva dlanove, samo kako ne bi morala da drži Trampa za ruku. Mnogi Amerikanci ne mogu se oteti utisku da Melanija stalno izgleda kao statista u rijaliti šou muža.

Tokom njegove inauguracije prošle godine, kada se novi predsjednik okrenuo da nešto kaže svojoj ženi, njeno lice se na trenutak ozarilo, ali čim je okrenuo glavu, ta maska s njenog lica je pala. Nešto kasnije, tokom posjete Izraelu, kamere su zabilježile da je u šetnji odgurnula njegovu ruku.

"Ovi ljudi su pod stalnom prismotrom javnosti. Da li je iko ikad vidio ljubavni gest između njih?", pita se sociolog Peper Švarc sa Univerziteta Vašington, stručnjak za seks i partnerske odnose.

"Čini se da naša prva dama ne proživljava najsretnije trenutke. Samo tokom prošlog mjeseca stalno je na tapeti bila priča o tome kako je Tramp imao brojne ljubavnice, pa je uz svakodnevni haos u Bijeloj kući, i to bila tema kojom su se hranili mediji. Porno-zvijezda Stormi Daniels rekla je da su joj platili samo da ne zucne ni riječi o aferi koju je, kako tvrdi, imala sa predsjednikom SAD i to vrlo brzo nakon što je Melanija rodila sina Barona", dodao je on.

Majkl Koen, Trampov lični advokat i samoprozvani "iskupitelj Trampovih grijeha", i sam je rekao da je glumici platio 130.000 dolara ali nije rekao za kakvu uslugu?

Prošle nedjelje "New Yorker" je izvijestio da je bivša Playboyeva djevojka Karen Mekdugal vodila dnevnik o devetomjesečnoj aferi koju je započela s Trampom 2006. godine, otprilike u isto vrijeme kada se Donald viđao s Kliford.

Mekdugal je rekao da je "National Enquirer", čiji je izdavač Tramp, platio 150.000 dolara za ekskluzivna prava na svoju priču, a zatim ju nikada nije objavio. Tramp je demantovao obje afere. Zbog afere sa Stormi Daniels Melanija je u posljednji čas odbila da s njim otputuje u Davos, a slijedilo je još jedno njeno inaćenje s najmoćnijim čovjekom na svijetu, nakon što se oglasila i Mekdugal.

U petak je odbila da uđe u predsjednički helikopter sa suprugom koji je trebalo da ih odvede u vojnu vazduhoplovnu bazu "Endrus" i umjesto toga, iz Bijele kuće je stigla autom.

"Možda je preskočila let helikopterom jer se umorila od hodanja travnjakom Bijele kuće u štiklama, ali nije se pojavila ni na večeri u Mar-a-Lago kad je njen suprug ugostio tv-zvijezdu Džeralda Riveru. Čini se da Melanija kažnjava Donalda, ali zašto? Ne vjerujem da je ikada i pomislila da će joj Tramp biti vjeran. To je čovjek koji nikad nije prestao da bude ženskaroš. A sad se o tome prikupilo i previše dokaza koji zvuče vrlo uvjerljivo. Nakon takvog poniženja, mora stići kazna", smatra Švarc.

Melanija Tramp je sigurno znala u kakav rizik ulazi, nakon što se udala za čovjeka koji je postao 45. američki predsjednik.

Dvadeset i četiri godine stariji, Donald Tramp već je dva puta bio razveden. Bio je poznati preljubnik, zavodnik i seksista, a redovno se pojavljivao u radijskoj emisiji Hauarda Sterna. Tramp je tada šaljivo komentarisao grudi svoje - tada još djevojke Melanije, pa čak i vlastitu kćerku za koju je rekao da je poželjna, te na kraju zaključio da kad žena navrši 35, vrijeme je za 'odjavu'.

Melanija je stala u obranu supruga nakon što je snimak njegovog gostovanja u "Access Hollywood" postao javan tokom predsjedničke kampanje 2016. godine. Američka buduća prva dama odbacila je optužbe da je njen muž seksista iako je u emisiji rekao da kad je muškarac zvijezda, žene mu dopuštaju sve, pa čak da ih uhvati za genitalije.

"Ako je to i rekao, to je zvučalo djetinjasto, kao kad razgovaraju dva dječaka", izjavila je tada buduća prva dama.

A onda, kada je više od desetak žena izjavilo da ih je Tramp zaista seksualno maltretirao ili ih napadao tokom proteklih decenija, Melanija im je uzvratila da su lažljivice.

"Sve je to organizovano iz opozicije. Jesu li ikad istražili motive tih žena. One nemaju nikakvih dokaza", izjavila je za CNN 47-godišnja Melanija Trump.

U proteklih godinu dana bilo je mnogo spekulacija o trajnosti Trampovog braka, uglavnom usredsređujući se na Melanijin nivo tolerancije. A sve su glasnija šaputanja da ona izgleda "#FreeMelania".

Maristova anketa objavljena na Valentinovo, otkrila je da 43% Amerikanaca misli da bi Trampovi trebalo da ostanu zajedno zajedno, 34% izjavilo je kako bi Melanija trebalo da ode, a 23% nije bilo sigurno.

Tokom protekle godine Melanijina popularnost je porasla i ona danas uživa mnogo veću podršku javnosti od svog supruga. To i nije neko iznenađenje, jer je većina prvih dama popularnija od svojih muževa. U Melanijinom slučaju, rezultati su bili prilično porazni, ali ipak bolji u odnosu na njega. Prošle jeseni, tokom večere u Bijeloj kući, predsjednik Tramp priznao je popularnost svoje žene, i nazvao ju je "zvijezdom porodice Tramp".

"Vole je kud god da dođemo - od Floride do Teksasa, svi ju vole", rekao je ponosni Tramp.

(Express.hr)