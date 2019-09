Šuma nikla na austrijskom stadionu

​Uredno podšišana trava, po mogućstvu ravan teren, 22 igrača na njemu i hiljade ljubitelja koji navijaju za njih – na to većina ljudi pomisli kada se pomene fudbalski stadion. Zašto je onda na jednom austrijskom stadionu nikla šuma?

Za „naprasno“ bujanje prirode odgovoran je švajcarski umjetnik Klaus Litman, čija najnovija postavka podrazumijeva 300 drveća na stadionu u Klagenfurtu u Koruškoj, poše Guardian, a prenosi RTS.

Postavka Za šumu – neprekidna privlačnost prirode (For Forest – The Unending Attraction of Nature) otvorena je 8. septembra, a inspirisana je više od 30 godina starim distopijskim crtežom austrijskog umjetnika i arhitekte Maksa Pajntnera.

Cilj ovoga je, kako je naveo Litman, da „ljudima promijeni percepciju prirode i da ih natjera da razmišljaju o budućnosti“. Umjetnik kaže da je želio da na simboličan način pokaže da bi jednoga dana ako ne pazimo prizori poput šuma „mogli zaista da se pronađu samo u sličnim, posebno namijenjenim prostorima“.

Dok traje izložba, austrijski drugoligaš koji igra na stadionu će dočekivati timove na drugom mjestu, a kada se izložba završi, čitava šuma biće presađena na lokaciju blizu stadiona gdje će postati „živa šumska skulptura“.