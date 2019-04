Suprugu tukao godinama: "Svećenik mi je rekao da moram istrpiti"

Užasno me bilo strah. Ne znam mogu li uopšte opisati taj strah. Ne postoji riječ za to. Vi ne znate hoće se sve završiti na šamaru ili će otići puno dalje. I to je ono što ubija i samo čekate da prestane.

Ovako započinje svoju potresnu ispovijest Sandra koja je za HRT ispričala šta je sve proživljavala tokom godina zlostavljanja.

Krivila je sebe. Ne zna objasniti zašto je mislila da je ona kriva.

"Ulazite u krug u kojem se ne snalazite. Prvo se šokirate, a onda se počnete sramiti", govori dalje.

Nadala se da će se promijeniti kada dođu djeca.

"Nikad nisam osjećala da mu je žao. Nikad mi to nije ni rekao. To je bio način da ispolji svoje frustracije, dvojbe, nikada nije rekao - žao mi je", priča Sandra koja je šutjela i trpjela. Nekoliko puta nije došla na posao jer je bila puna masnica.

"Odabrala sam da o tome ne pričam. I ja sam kroz prvi period gledala na to kao dio koji žena mora proći da bi sačuvala brak, da bi imala nekakav bolji odnos s mužem. Ali bila je to kriva procjena. Totalno. Mi smo patrijarhalno društvo", rekla je.

"Otišla sam u crkvu u jednom trenutku i rekla sve svećeniku. Rekao mi je da bih trebala malo istrpjeti jer žena drži četiri ćoška kuće. Znači, rekao je da trebam istrpjeti da on tu svoju nervozu iskali na meni, a onda kasnije da se potrudim da on više ne bude nervozan pa se to više neće događati. To je naše okruženje", opisuje dalje Sandra koja je s danas bivšim suprugom provela 10 godina, od toga sedam u braku. Dobili su i dvoje djece.

"Predugo je trajalo sve to. Ali nađeš se u situaciji iz koje ne vidiš izlaz. U jednom trenu sam konačno pukla. Pokupila sam djecu i otišla s njima. Uzela sam djecu i tri pelene i samo otišla", priča Sandra koja se morala boriti i protiv sistema nakon odlaska od supruga.