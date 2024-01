"Suvi januar" hit u svijetu: Možete li vi toliko izdržati?

​Umorni ste, iscrpljeni i neprekidno vas pomalo boli glava? Imate i druge simptome mamurluka, poput mučnine, osjećaja da se ne možete koncentrisati pogotovo dok je oko vas buka? Nadamo se da nije tako, ali ako jest, to može biti dobar motiv da se pridružite onima koji slave naviku "suvog januara".

Nema veze s prognozom i željom da ne bude kiše, već s time da suvi januar može biti dobra prilika da uspostavite novi odnos s alkoholom, odnosno da svoje navike promijenite na bolje: Odredite da je pred vama 31-dnevni izazov, mjesec tokom kojega nećete popiti ni kap alkohola. To će dati vremena vašem tijelu da uspostavi ravnotežu, a mozgu da se pročisti i dobije novu jasnoću.

Naravno, moglo bi biti teško, pogotovo nakon božićnih i novogodišnjih praznika koje su mnogi proslavili uz alkohol, ali uz malo truda uspostavićete novu rutinu s manje alkohola u životu.

Mnogi koji su ustrajali promijeniti svoj odnos prema alkoholu u međuvremenu su skinuli kilograme, dobili novu snagu, energiju i opšti osjećaj dobrobiti, a mnogi su se riješili i lijekova za pritisak i žgaravicu, kaže Bruk Šeler, doktor nutricionizma, koja je stotinama klijenata pomogla da promijene odnos prema alkoholu i tako preoblikuju svoje živote na bolje. Kaže kako je jedan od glavnih alata u promjeni odnosa prema alkoholu osvijestiti šta i kada jedemo.

"Iako vam to možda nikad nije palo na pamet, način na koji jedete ima direktan učinak na način na koji pijete alkohol. Kada, koliko često i zašto krećemo za čašom vina, sve su to pitanja na koja hrana može odgovoriti", kaže stručnjakinja.

Za početak, njeni klijenti obično trebaju odgovoriti na ova pitanja:

1. Kako se fizički osjećate zbog alkohola? Kako vaše tijelo reaguje kad pijete - kratkoročno i dugoročno? Primjećujete li, na primjer, da se čak i nakon jednog ili dva pića sljedeći dan probudite omamljeni i nemotivisani?

2. Kako alkohol čini da se osjećate emocionalno i mentalno? Imate li "mamurluk", tjeskobu povezanu s mamurlukom zbog koje želite ostati cijeli dan u krevetu? Mnogima je ideja o otklanjanju tog osjećaja velika motivacija za suvi januar.

3. Kako alkohol utiče na vaše ciljeve, bilo da su usmjereni na karijeru, kondiciju ili na vaše opšte dobro, da budete bolji partner i tako dalje? Sprečava li vas alkohol da se rano probudite i odete u teretanu ili prošetate prije početka dana? Pokušavate li se držati dijete, ali nastavljate s kasnonoćnim grickalicama?

4. Koji su vaši ciljevi? Zapišite ih sve! Želite li dati otkaz na poslu i pokrenuti posao? Napisati knjigu? Trčati maraton? Steći veću emotivnu stabilnost? Uz svaki cilj napiši pomaže li alkohol ili odmaže i zašto.

Mnogi od nas jedva dočekaju 17.00 ili 18.00 sati da otvore flašu vina, kad nakon stresnog dana na poslu, ili dok započinju "drugu smjenu" s pranjem odjeće ili pripremama za porodičnu večeru, osjete potrebu za pićem. Ali, žudimo li zaista za alkoholom... ili za hranom?

"Kad pitam klijente koji su obično robovi tog 'vinskog sata' šta su jeli tokom dana, obično navedu proteinsku pločicu i kafu punu šećera za doručak, a zatim nešto malo za ručak, poput salate ili sendviča. Do rane večeri njihov je šećer u krvi pao na najniži nivo. Ne samo da su iscrpljeni i pod stresom, već su i gladni. Ali, kako je njihov uobičajni izbor otvoriti flašu vina, oni čak i ne prepoznaju signale gladi. Umjesto toga, misle da žele piće" priča dr Šeler.

Činjenica je, dodaje, da alkohol na prvu podiže šećer u krvi, zbog čega se osjećamo energično i ushićeno. Međutim, ubrzo nakon toga, to prvo piće počinje se metabolizovati kroz naše tijelo i šećer u krvi tada pada.

Počinjemo se osjećati razdražljivo, javlja se želja za hranom i pićima koja brzo podižu šećer u krvi na normalan nivo.

"To je začarani krug koji nas može dovesti i do loših prehrambenih navika: kasnonoćne pizze i ponoćnog sladoleda, što je savršen recept za loš san, te stanje u kojem nemamo energije. Tako cijeli idući dan možemo provesti u žudnji za hranom i pićem" kaže nutricionistkinja.

"Suvi januar", ili mjesec bez alkohola, savršeno je vrijeme za ponovno postavljanje i povratak zdravijim obrascima, prije svega za tim da jedemo pravu hranu u pravo vrijeme. Evo nekoliko savjeta Šelerove:

"Jedite svaka tri do četiri sata, bilo da jelo rasporedite u četiri do pet malih obroka tokom dana ili tri veća obroka i jedan ili dva međuobroka. Izbjegavajte duge razmake između jela; to uzrokuje pad šećera u krvi i povećava želju za alkoholom i/ili šećerom."

Nastavila je:

"Doručkujte sat vremena nakon buđenja. Ako odmah jedete, vaše jutro počinje brzo i pridonosi pravilnijim obrascima šećera u krvi tokom dana. Jedite proteine i izvor ugljikohidrata bogatih vlaknima, poput avokada na tostu, fritaje s povrćem ili granole s voćem."

Još dodaje:

"Nastojte završiti s jelom najmanje tri sata prije spavanja. Regulacija šećera u krvi prije odlaska na spavanje podržava hormone sna i eliminiše buđenja zbog pada šećera u krvi tokom noći."

Doktor nutricionizma ima još savjeta:

"Popodnevni međuobrok uvijek imajte između 15.00 i 17.00 sati."

Nadovezala se:

"Kad pokušavate izdržati mjesec dana bez pića, sati nakon posla i prije večere često najviše testiraju snagu volje. Preduhitrite ovo planirajući popodnevni obrok grickalica svaki dan; to je ključno za odvikavanje od navike 'sretnog sata'."

Za kraj je rekla:

"Ako se prvo pozabavite glađu, vjerovatno ćete primijetiti da će žudnja nestati", rekla je doktor Šeler, prenose "24Sata".

