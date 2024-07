Sveštenik objasnio važnost vjenčanja u crkvi

Sigurno je svako od nas bar jednom prisustvovao vjenčanju u crkvi. Možda znate smisao i značenje svete tajne braka, a ako pak i niste uvidjeli važnost ovog čina, prenosimo vam objašnjenje koje je na svom "Instagram" profilu dao sveštenik Predrag Popović.

"Velika je stvar pred Bogom dati zavet. Nema svetijeg zaveta nego ga poloziti pred oltarom udvoje! A od svih moći najveća je ljubav. Ona će jedina proći u Carstvo Božije. Vera će prestati, nada će se ispuniti, a ljubav će nastaviti da postoji. Naše postojanje na zemlji je izraz ljubavi i izjava dvoje bića. Dakle čovek je od rađanja svog već biće ljubavi. Za života će doći iskušenja da se to stanje zadrži i usavrši i tako sa tim radom na njivi zvanoj život izađemo pred Boga i sa Njim u večnost. Sklapaćemo veze ljubavi, ali ćemo ih i raskidati. Pogledajte duboko u svoje srce i videćete da nas je najviše bolelo raskidanje tih veza životnih. Onih prijateljskih do onih kad se neko preseli od nas u novi život. Preteško je, jer je čovek biće ljubavi i pati. I samo oni koji vole istinski mogu razumeti Boga kao roditelja. Zato su brakovi Bogu važni. Jer su oni raj u malom i predvorje Carstva Budućeg. Samo se sa takvim čvrstim izjavama ljubavi, a i ispunjenju tih zaveta dokazuje da smo uprkos svemu mi i dalje bića ljubavi. Čarobno je to, dragi moji, kad se čovek prepusti drugome u ljubavi, poverenju i slabosti. Kad se dve ličnosti povezu i ispovedaju jedno drugome. Verujte mi kad vam kažem da, ako to nađete, da ste našli parče raja na zemlji. Ostalo je usput i manje važno. Ako to imate, onda imate sve što je potrebno i bez čega se ne može niti sme. Neka Gospod blagoslovi sve mladence i neka im da snage da istraju i blagoslova da napreduju.", prenosi Ona.

