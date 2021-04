Tabakovići u braku 65 godina: Ljubav, ali i praštanje recept

VELIKA KLADUŠA - Jubilej od 65 godina braka su proslavili Muharem (86) i Džemila (85) Tabaković iz sela Todorovo, nadomak Velike Kladuše.

Neobično slavlje uveličali su njihovi brojni potomci, koje je životna sudbina raselila širom zemaljske kugle.

Tabakovići su u braku izrodili pet sinova i jednu kćerku, a u potomstvu imaju četrnaestoro unučadi i petoro praunučadi.

"Džemila i ja smo ponosni na sinove i kćerku, sve su to zlatna djeca, čestiti ljudi koji se poštenim radom probijaju kroz život. Iza nas je šest i po decenija rada, sloge i ljubavi. Bilo je i teških vremena, ali mi pamtimo dobre stvari i ponosni smo na sve što smo uradili. Posebno smo ponosni na našu djecu, na unuke i praunuke, a njihov dolazak nama je nešto najljepše na svijetu. Nisu svi mogli doći jer dva sina s porodicama žive u Americi", kaže Tabaković za "Nezavisne".

Dodaje kako je cijelog života bio građevinski radnik, da je zarađivao kruh od sedam kora napornim i mukotrpnim radom i da mu je porodica uvijek bila na prvom mjestu.

Potomci ovoga bračnog para ističu kako su ponosni na svoje roditelje, od kojih su naučili prave životne vrijednosti i potom ih prenijeli na svoju djecu i unuke.

"Imam sreću da su me odgojili najbolji roditelji na svijetu. Bili su vrijedni, pažljivi i nadasve pošteni prema nama, ali su nas svakodnevno tjerali da radimo, i to nam nije bilo teško. To je tada bilo normalna pojava, a vrijeme je pokazalo da su nas naučili da se bolje snađemo u životu", kaže njihova kćerka Esma, koja danas s porodicom živi u Ljubljani.

Inače, supružnici su omiljeni u selu, a na glasu su kao ljudi koji vole druženje i šalu. Iako su dobrano zagazili u devetu deceniju života, veoma su vitalni, a Muharem kaže kako redovno vozi svoga golfa trojku, te da je s njime sve donedavno posjećivao sinove i kćerku koji žive i rade u Sloveniji.

Za dugovječan i stabilan brak, kažu Tabakovići, potrebna je ljubav, međusobno povjerenje i razumijevanje bračnih drugova, kao i sposobnost da se neke stvari oproste.