Tajna zdravog sna leži u ljuskicama heljde i pira

Od žitnih polja, preko mlina i posebnih sala za propuhivanje pa sve do svilenih i pamučnih tkanina u koje se pune, put je koji ljuskice heljde i pira prođu kako bi stigle do najljepših i najzdravijih snova u obliku jastuka Pulvinaris.

"Naši preci su spavali u štalama na jastucima punjenim slamom i žitaricama koje su ostajale od stoke, bili su zdravi i njihov san je bio kvalitetan. Međutim, koliko god napredujemo u ovom modernom vremenu, ponekad se pojavi potreba da se vratimo na prijašnju razinu, prirodi", riječi su dvadesettrogodišnje Ane Ljubić iz Mostara, koja stoji iza brenda "Pulvinaris".

Kao zaljubljenik u alternativnu medicinu Ana je pronašla način da jednu od osnovnih ljudskih potreba, spavanje, sjedini sa prirodom, a rezultat njenog rada je zdravlje i, na kraju, bolji i kvalitetniji život.

Naime, Ana ljuskicama heljde i pira puni jastuke koji imaju izvanredne rezultate u liječenju bolesnih stanja, ramenog obruča, vratne kičme, a u velikoj mjeri pomažu i kod migrena, ali i problema sa znojenjem.

"Heljda i pir koje koristimo u našim jastucima su isključivo žitarice koje se sade na hercegovačkim poljima. Imamo priliku za uvoz, ali želimo da ovaj proizvod bude 100 odsto 'hercegovac', kako mi volimo reći", kroz osmijeh je objasnila Ana, ističući važnost organskog domaćeg proizvoda.

Nakon žetve pira i heljde, na mlinu se ljuskica odvaja od zrna. Zrno se melje za brašno, a ljuskica se ostavlja.

"Ljuskice se jedno vrijeme skladište, propuhuju, pročišćavaju, a potom se njima pune jastuci. Našu heljdu i pir ne meljemo na istom mlinu, već na različitim mjestima, tako da i osobe koje su intolerantne na gluten i pir mogu koristiti jastuke punjene heljdom. Jastuci od heljde nisu kontaminirani ljuskicom pira ni u tragovima", naglasila je Ana.

U sklopu obrta "Pulvinaris" u ponudi su jastuci punjeni samo ljuskicama heljde i samo ljuskicama pira, te kombinovani jastuci s obje ljuskice. Iako, kako je već naglasila, ovi jastuci pomažu kod bolesnih stanja, ramenog obruča, vratne kičme, migrena i znojenja, jastuci od heljde su se pokazali kao sjajni i kod osoba koje imaju problema sa hrkanjem i devijacijama nosne šupljine.

"Jastuci punjeni ljuskicama heljde su antibakterijski i antialergijski. Na površini ljuskica se ne nakupljaju ni prašina ni grinje, tako da je ona pogodna za osobe koje su alergičari te imaju problema s astmom i bronhitisom", naglasila je Ana.

Ubrzan način života i napredak tehnologije u velikoj mjeri uzimaju danak zdravom načinu života, tako da danas malo ko ima vremena da spava onoliko koliko bi želio.

Iako je, prema svim zdravstvenim parametrima, osam sati sna idealno vrijeme koje je čovjeku potrebno za odmor i funkcionisanje, nauka je saglasna u jednoj stvari: da je bolje šest sati kvalitetnog sna, nego devet nekvalitetnog.

Još jedan problem, osim nedostatka sna, koji moderan život vuče sa sobom jeste i nesanica.

Međutim, ovi jastuci su dokazali da rješenje zaista postoji u prirodi.

"Osobe sa nesanicom lako utonu u san jer ljuskice same po sebi imaju specifičan miris koji je umirujuć, tako da djeluje sedativno na živčani sistem i umiruje. Osobe se ne bude tokom noći, a rezultat je kvalitetan i miran san", objasnila je Ana.

Za "Nezavisne" je ispričala kako je ideju dobila od starijih, slušajući kako su nekad koristili jastuke punjene žitaricama koji su im pomogli s određenim zdravstvenim problemima, ali se takvi jastuci više nigdje ne mogu naći.

"Prvi put kada sam krenula u sve to nisam ni bila svjesna šta me sve čeka. Mjesecima sam učila, istraživala i proučavala. Najgore od svega jeste to što nema literature na našem jeziku, tako da sam morala prvo sve da prevodim. Prvo sam napunila probni jastuk za sebe, a nakon toga za moju obitelj. Nakon probe koja je trajala nekoliko tjedana zaista smo uvidjeli da je ovo nešto što je kvalitetno i može pomoći velikom broju ljudi", ispričala je Ana o nastanku brenda "Pulvinaris".

Kako ističe, u početku su u svojoj ponudi imali samo heljdu, a tek kasnije su uključili i pir.

Razlika je u tome da pir sprovodi vlagu, a heljda nešto slabije, tako da je pir idealnije rješenje za osobe koje se znoje u snu.

"Dimenzije jastuka su pomalo specifične, odnosno nisu poput klasičnih jastuka. Radimo ih u dvije dimenzije: 40x50 i 50x60, i to isključivo iz razloga što ljuskice na ovaj način postižu najbolji efekat. Radila sam ih i u većim dimenzijama, međutim na taj način gube svoja svojstva", iskrena je bila Ana.

S obzirom na to da je razradila tematiku zdravog spavanja, Ana je za "Nezavisne" podijelila i recept za dobar san. Prvenstveno je to kvalitetan jastuk, minimalno šest sati sna, ali i da bar sat vremena prije spavanja ne koristimo nikakvu tehniku kako bi se mozak i oči u potpunosti umirili i spremili za spavanje.

Donat jastuci

Osim jastuka za spavanje, "Pulvinaris" obrt pravi i jastuke za sjedenje, to su donat jastuci. Oni su okruglog oblika i u sredini imaju otvor. Kičma nije nimalo opterećena dok sjedimo na njemu, a težina se pravilno raspodijeli po krugu. Kičma ostane iznad otvora i ne pritišćemo je svojom težinom i donjim dijelom tijela.